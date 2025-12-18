НА ЖИВО
          САЩ спряха санкциите срещу редица руски банки

          САЩ
          САЩ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е спряла санкциите срещу редица руски банки. Министерството на финансите на САЩ публикува изявление по този въпрос. То отбелязва, че санкциите са частично отменени за институции, участващи в проекти за гражданска ядрена енергетика.

          Министерството е издало генерален лиценз, който позволява транзакции с определени руски банки до 18 юни 2026 г. Тези транзакции се отнасят до проекти, започнати преди 21 ноември 2024 г.

          Министерството на финансите на САЩ е разрешило транзакции със следните банки:

          Газпромбанк,

          Сбербанк,

          ВТБ,

          Алфа-Банк,

          Совкомбанк,

          Банка „Откритие“,

          Росбанк,

          Банка „Зенит“,

          Банка „Санкт Петербург“,

          Национален клирингов център,

          Централната банка на Руската федерация и др.

          Лицензът, издаден от Министерството на финансите на САЩ, се отнася и за компании, в които гореспоменатите банки притежават 50% или повече от акциите си. Разрешението обаче се отнася само за операциите, извършвани в подкрепа на гражданската ядрена енергетика. Всички останали са обект на санкции.

