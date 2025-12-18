САЩ спряха санкциите срещу редица руски банки

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е спряла санкциите срещу редица руски банки. Министерството на финансите на САЩ публикува изявление по този въпрос. То отбелязва, че санкциите са частично отменени за институции, участващи в проекти за гражданска ядрена енергетика.

Министерството е издало генерален лиценз, който позволява транзакции с определени руски банки до 18 юни 2026 г. Тези транзакции се отнасят до проекти, започнати преди 21 ноември 2024 г.

Министерството на финансите на САЩ е разрешило транзакции със следните банки:

Газпромбанк,

Сбербанк,

ВТБ,

Алфа-Банк,

Совкомбанк,

Банка „Откритие“,

Росбанк,

Банка „Зенит“,

Банка „Санкт Петербург“,

Национален клирингов център,

Централната банка на Руската федерация и др.

Лицензът, издаден от Министерството на финансите на САЩ, се отнася и за компании, в които гореспоменатите банки притежават 50% или повече от акциите си. Разрешението обаче се отнася само за операциите, извършвани в подкрепа на гражданската ядрена енергетика. Всички останали са обект на санкции.