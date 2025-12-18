Сбогом на едно от големите имена на БНТ

На 96-годишна възраст почина Иванка Антонова, по рождение Гръбчева – емблематично име и доайен на телевизионните режисьори в Българската национална телевизия.

- Реклама -

Тя посвещава повече от 30 години на БНТ, като започва работа още от самото създаване на националната телевизия. В професионалния ѝ път остават стотици емисии на „По света и у нас“ и над 60 издания на публицистичното предаване „Панорама“.

За приноса си към българската журналистика и телевизионна култура Иванка Антонова е удостоена с Почетния знак на президента.

Поклонението пред нея ще се състои в неделя, 21 декември, от 11:30 часа в столичната църква „Свети седмочисленици“.