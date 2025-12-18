НА ЖИВО
          Седем кандидати продължават към публично изслушване за европейски прокурор

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Всички седем кандидати за европейски прокурор от България са допуснати до публично изслушване, след като в срок са представили необходимите документи за изискуем магистратски стаж и владеене на английски език на ниво B2. Решението е взето единодушно от седемчленната комисия, назначена от министъра на правосъдието Георги Георгиев и председателствана от заместник-министъра Стоян Лазаров.

          Кандидатите Бойко Атанасов, Десислава Пиронева, Димитър Беличев, Ивайло Илиев, Михаела Райдовска, Пламен Петков и Светлана Шопова-Колева ще бъдат изслушани по азбучен ред на 14 януари 2026 година в сградата на Висшия съдебен съвет. Изслушването ще се провежда публично и ще бъде излъчвано в реално време.

          Заседанието на комисията започна с разглеждане на искане за отвод, внесено от следователя Бойко Атанасов, срещу члена на комисията Калина Чапкънова от прокурорската колегия на ВСС. Искането беше мотивирано с нейното участие като докладчик по дисциплинарно производство срещу него, но комисията го отхвърли единодушно като неоснователно.

          Публичното изслушване представлява втория етап от процедурата по подбор. След неговото приключване комисията ще предложи три кандидатури за европейски прокурор. С доклад на министъра на правосъдието те ще бъдат внесени за одобрение от Министерския съвет, след което ще бъдат изпратени до компетентните органи на Европейския съюз за окончателна селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне на 29 юли 2026 година.

          Преди изслушването Инспекторатът към ВСС ще предостави справка за евентуални проверки и дисциплинарни производства срещу кандидатите, свързани с почтеност, конфликт на интереси или накърняване престижа на съдебната власт. Тези данни няма да бъдат използвани при преценката за допустимостта им.

          В състава на специалната комисия по подбора влизат главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова, членовете на съдийската колегия на ВСС Вероника Имова и Цветинка Пашкунова, представителите на прокурорската колегия Калина Чапкънова и Гергана Мутафова, както и проф. д.ю.н. Георги Митов от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

