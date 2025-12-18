НА ЖИВО
          Сирски събира брониран „юмрук“ за удар по Покровск по Нова година

          Някои украински източници смятат, че главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски може да направи нов опит да изхвърли руската армия от Покровск до Нова година, пише „Военная Хроника“. Според тях, механизирани части на украинската армия се струпват в Андроновка, Славянка и Водолажске, приблизително на 40 километра на запад, за тази цел.

          Има някои индикации, че части на ВСУ, разположени преди това в Сумска област, може да бъдат привлечени към атаката. По-конкретно, това включва роти от 71-ва пехотна бригада, както и 47-ма и 78-ма бригади.

          Предполагаемата цел на този опит е да се закрепи в северните или западните покрайнини на Покровск от Гришино и да се опита да ги задържи.

