      четвъртък, 18.12.25
          СОС одобри новата структура на Столичната община, предложена от Терзиев

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Столичният общински съвет прие предложението на кмета Васил Терзиев за изцяло нова структура на Столичната община. Решението беше подкрепено от 31 общински съветници, трима гласуваха „против“, а 15 – „въздържал се“. Това става факт, след като докладът беше отхвърлян два пъти по време на заседанията през ноември.

          Според мотивите на Терзиев, основната цел на промените е реформиране на организационната структура, така че администрацията да стане по-ефективна, предвидима и по-добре координирана. Извършен е анализ на функции, процеси и отговорности, за да се ограничи дублирането и да се осигури ясно разпределение на управленските роли.

          Сред ключовите промени е създаването на новата позиция „Заместник-кмет по градоустройство“, която ще има по-ясна стратегическа роля в развитието и планирането на града. Предвижда се и преструктуриране на дирекции и отдели, както и създаване на няколко специализирани звена – сред тях дирекция „Вътрешен одит“, отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“, дирекция „Стратегически комуникации и PR“, дирекция „Кабинет на кмета“ и нов служител по сигурността на информацията.

          Към секретаря на общината ще преминат структури като „Модернизация на администрацията“, „Управление и поддържане на административни сгради“ (с отдел „Енергийна ефективност“), „Човешки ресурси“, „Деловодство и архив“ и „Център за административно обслужване“.

          В доклада изрично е подчертано, че няма да се увеличава броят на щатните служители – предвижда се общината да работи със същия персонал, но с по-висока ефективност. Новата структура трябва да влезе в сила от 1 януари 2026 г.

          Кметът Васил Терзиев съобщи също, че е направен сравнителен анализ на още шест други български града, за да се прецени как е организирано взаимодействието между политическото ръководство и главния архитект, което да даде допълнителна увереност на общинските съветници относно реформата.

