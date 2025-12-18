СОС одобри новата структура на Столичната община, предложена от Терзиев

Столичният общински съвет прие предложението на кмета Васил Терзиев за изцяло нова структура на Столичната община. Решението беше подкрепено от 31 общински съветници, трима гласуваха „против“, а 15 – „въздържал се“. Това става факт, след като докладът беше отхвърлян два пъти по време на заседанията през ноември.
- Реклама -
Според мотивите на Терзиев, основната цел на промените е реформиране на организационната структура, така че администрацията да стане по-ефективна, предвидима и по-добре координирана. Извършен е анализ на функции, процеси и отговорности, за да се ограничи дублирането и да се осигури ясно разпределение на управленските роли.
Сред ключовите промени е създаването на новата позиция „Заместник-кмет по градоустройство“, която ще има по-ясна стратегическа роля в развитието и планирането на града. Предвижда се и преструктуриране на дирекции и отдели, както и създаване на няколко специализирани звена – сред тях дирекция „Вътрешен одит“, отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“, дирекция „Стратегически комуникации и PR“, дирекция „Кабинет на кмета“ и нов служител по сигурността на информацията.
Към секретаря на общината ще преминат структури като „Модернизация на администрацията“, „Управление и поддържане на административни сгради“ (с отдел „Енергийна ефективност“), „Човешки ресурси“, „Деловодство и архив“ и „Център за административно обслужване“.
В доклада изрично е подчертано, че няма да се увеличава броят на щатните служители – предвижда се общината да работи със същия персонал, но с по-висока ефективност. Новата структура трябва да влезе в сила от 1 януари 2026 г.
Кметът Васил Терзиев съобщи също, че е направен сравнителен анализ на още шест други български града, за да се прецени как е организирано взаимодействието между политическото ръководство и главния архитект, което да даде допълнителна увереност на общинските съветници относно реформата.
Столичният общински съвет прие предложението на кмета Васил Терзиев за изцяло нова структура на Столичната община. Решението беше подкрепено от 31 общински съветници, трима гласуваха „против“, а 15 – „въздържал се“. Това става факт, след като докладът беше отхвърлян два пъти по време на заседанията през ноември.
- Реклама -
Според мотивите на Терзиев, основната цел на промените е реформиране на организационната структура, така че администрацията да стане по-ефективна, предвидима и по-добре координирана. Извършен е анализ на функции, процеси и отговорности, за да се ограничи дублирането и да се осигури ясно разпределение на управленските роли.
Сред ключовите промени е създаването на новата позиция „Заместник-кмет по градоустройство“, която ще има по-ясна стратегическа роля в развитието и планирането на града. Предвижда се и преструктуриране на дирекции и отдели, както и създаване на няколко специализирани звена – сред тях дирекция „Вътрешен одит“, отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“, дирекция „Стратегически комуникации и PR“, дирекция „Кабинет на кмета“ и нов служител по сигурността на информацията.
Към секретаря на общината ще преминат структури като „Модернизация на администрацията“, „Управление и поддържане на административни сгради“ (с отдел „Енергийна ефективност“), „Човешки ресурси“, „Деловодство и архив“ и „Център за административно обслужване“.
В доклада изрично е подчертано, че няма да се увеличава броят на щатните служители – предвижда се общината да работи със същия персонал, но с по-висока ефективност. Новата структура трябва да влезе в сила от 1 януари 2026 г.
Кметът Васил Терзиев съобщи също, че е направен сравнителен анализ на още шест други български града, за да се прецени как е организирано взаимодействието между политическото ръководство и главния архитект, което да даде допълнителна увереност на общинските съветници относно реформата.