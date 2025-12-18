НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Терънс Крауфорд прекратява кариерата си

          Не остана нищо за доказване, написа 38-годишният Терънс Крауфорд

          0
          9
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Световният шампион във версиите Световна боксова асоциация (WBA), Световна боксова организация (WBO) и Международната боксова федерация (IBF) в суперсредна категория Терънс Крауфорд (САЩ) обяви, че прекратява кариерата си.

          - Реклама -

          „Напускам велик, не остана нищо за доказване“, написа 38-годишният Крауфорд в социалните мрежи.

          През септември той спечели титлата абсолютен световен шампион по бокс в категория до 76.2 килограма. 

          Крауфорд завършва кариерата си непобеден на професионалния ринг – с 42 победи (31 с нокаут). Той държи рекорда за най-дългата победна серия сред настоящите световни шампиони. Американецът дебютира в категория до 76,2 кг и стана световен шампион в пета теглова категория. Той спечели пояси в престижни версии в категориите до 61,23 кг, 63,5 кг, 66,68 кг и 69,9 кг, стана и абсолютен световен шампион в трета категория, след като преди това събра всички пояси от престижните версии в категориите до 63,5 кг и до 66,68 кг.

          Крауфорд е първият боксьор в историята, завоювал титлата абсолютен световен шампион в три теглови категории, когато броят на професионалните версии се разшири до четири. Той притежаваше пояса на световен шампион на WBO в категория до 66,68 кг от 2018 до 2024 година, защитавайки я седем пъти.

          Световният шампион във версиите Световна боксова асоциация (WBA), Световна боксова организация (WBO) и Международната боксова федерация (IBF) в суперсредна категория Терънс Крауфорд (САЩ) обяви, че прекратява кариерата си.

          - Реклама -

          „Напускам велик, не остана нищо за доказване“, написа 38-годишният Крауфорд в социалните мрежи.

          През септември той спечели титлата абсолютен световен шампион по бокс в категория до 76.2 килограма. 

          Крауфорд завършва кариерата си непобеден на професионалния ринг – с 42 победи (31 с нокаут). Той държи рекорда за най-дългата победна серия сред настоящите световни шампиони. Американецът дебютира в категория до 76,2 кг и стана световен шампион в пета теглова категория. Той спечели пояси в престижни версии в категориите до 61,23 кг, 63,5 кг, 66,68 кг и 69,9 кг, стана и абсолютен световен шампион в трета категория, след като преди това събра всички пояси от престижните версии в категориите до 63,5 кг и до 66,68 кг.

          Крауфорд е първият боксьор в историята, завоювал титлата абсолютен световен шампион в три теглови категории, когато броят на професионалните версии се разшири до четири. Той притежаваше пояса на световен шампион на WBO в категория до 66,68 кг от 2018 до 2024 година, защитавайки я седем пъти.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Тийнейджър прати Нюкасъл на полуфинал в 92-ата минута

          Станимир Бакалов -
          Носителят на трофея Нюкасъл продължава защитата на титлата си в турнира за Карабао Къп след инфарктна победа с 2:1 над Фулъм. Двубоят вървеше към изпълнение на...
          Спорт

          Реал (Мадрид) се разходи срещу тим от Трета дивизия

          Станимир Бакалов -
          Реал (Мадрид) победи с неочаквано неубедителен резултат третодивизионния Талавера - 3:2, и си осигури място на осминафиналите за Купата на краля. Двубоят на препълнения...
          Спорт

          Луис Суарес остава още един сезон в Интер Маями

          Станимир Бакалов -
          Луис Суарес ще продължи кариерата си в Интер Маями и през следващия сезон. Клубът от МЛС официално обяви, че уругвайският нападател е подновил договора...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions