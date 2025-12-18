Терънс Крауфорд прекратява кариерата си

Световният шампион във версиите Световна боксова асоциация (WBA), Световна боксова организация (WBO) и Международната боксова федерация (IBF) в суперсредна категория Терънс Крауфорд (САЩ) обяви, че прекратява кариерата си.

„Напускам велик, не остана нищо за доказване“, написа 38-годишният Крауфорд в социалните мрежи.

През септември той спечели титлата абсолютен световен шампион по бокс в категория до 76.2 килограма.

Крауфорд завършва кариерата си непобеден на професионалния ринг – с 42 победи (31 с нокаут). Той държи рекорда за най-дългата победна серия сред настоящите световни шампиони. Американецът дебютира в категория до 76,2 кг и стана световен шампион в пета теглова категория. Той спечели пояси в престижни версии в категориите до 61,23 кг, 63,5 кг, 66,68 кг и 69,9 кг, стана и абсолютен световен шампион в трета категория, след като преди това събра всички пояси от престижните версии в категориите до 63,5 кг и до 66,68 кг.

Крауфорд е първият боксьор в историята, завоювал титлата абсолютен световен шампион в три теглови категории, когато броят на професионалните версии се разшири до четири. Той притежаваше пояса на световен шампион на WBO в категория до 66,68 кг от 2018 до 2024 година, защитавайки я седем пъти.