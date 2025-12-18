НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Терзиев: София няма да бъде затрупана с боклук по празниците

          0
          22
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Има вече избран изпълнител за сметосъбирането във втора и пета зона, обхващащи районите „Искър“, „Кремиковци“, „Панчарево“, „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“, съобщи кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет.

          - Реклама -

          Фирмата „БКС-Чистота“ е определена за изпълнител, предлагаща 325 лв. на тон за дейността във втора зона и 348 лв. на тон за пета зона.

          Васил Терзиев: Камерите в тоалетните на 138-о училище са недопустимо посегателство срещу децата Васил Терзиев: Камерите в тоалетните на 138-о училище са недопустимо посегателство срещу децата

          Според Терзиев това решение дава надежда столицата да посрещне празниците без риск от натрупване на отпадъци и с готовност за реакция при евентуален снеговалеж. Той уточни, че за двете зони тече десетдневен срок за обжалване, след което може да се пристъпи към подписване на договор. Междувременно общината ще води разговори с избрания изпълнител за постигане на по-ниска цена.

          Кметът обяви още, че е издадена заповед за удължаване срока на действащите договори за първа и седма зона.

          • Първа зона включва: „Средец“, „Лозенец“, „Студентски“
          • Седма зона: „Възраждане“, „Оборище“, „Триадица“

          Има положително становище от Агенцията за обществени поръчки, което позволява удължаването.

          Васил Терзиев: Боклукът няма да е причината да напусна „Московска“ 33 Васил Терзиев: Боклукът няма да е причината да напусна „Московска“ 33

          За шеста зона (районите „Красно село“ и „Люлин“) се работи по дългосрочен договор с общинското дружество „Софекострой“, като по уверение на ръководството до 15 януари ще бъде осигурена необходимата техника за редовно и качествено почистване.

          За трета зона („Подуяне“, „Слатина“, „Изгрев“) и четвърта зона („Сердика“, „Илинден“, „Надежда“) се чакат решения от Комисията за защита на конкуренцията. Терзиев отбеляза, че засега усилията на районните кметове са ключови. Столичното предприятие за третиране на отпадъци ще добави техника, за да се стабилизира ситуацията.

          Има вече избран изпълнител за сметосъбирането във втора и пета зона, обхващащи районите „Искър“, „Кремиковци“, „Панчарево“, „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“, съобщи кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет.

          - Реклама -

          Фирмата „БКС-Чистота“ е определена за изпълнител, предлагаща 325 лв. на тон за дейността във втора зона и 348 лв. на тон за пета зона.

          Васил Терзиев: Камерите в тоалетните на 138-о училище са недопустимо посегателство срещу децата Васил Терзиев: Камерите в тоалетните на 138-о училище са недопустимо посегателство срещу децата

          Според Терзиев това решение дава надежда столицата да посрещне празниците без риск от натрупване на отпадъци и с готовност за реакция при евентуален снеговалеж. Той уточни, че за двете зони тече десетдневен срок за обжалване, след което може да се пристъпи към подписване на договор. Междувременно общината ще води разговори с избрания изпълнител за постигане на по-ниска цена.

          Кметът обяви още, че е издадена заповед за удължаване срока на действащите договори за първа и седма зона.

          • Първа зона включва: „Средец“, „Лозенец“, „Студентски“
          • Седма зона: „Възраждане“, „Оборище“, „Триадица“

          Има положително становище от Агенцията за обществени поръчки, което позволява удължаването.

          Васил Терзиев: Боклукът няма да е причината да напусна „Московска“ 33 Васил Терзиев: Боклукът няма да е причината да напусна „Московска“ 33

          За шеста зона (районите „Красно село“ и „Люлин“) се работи по дългосрочен договор с общинското дружество „Софекострой“, като по уверение на ръководството до 15 януари ще бъде осигурена необходимата техника за редовно и качествено почистване.

          За трета зона („Подуяне“, „Слатина“, „Изгрев“) и четвърта зона („Сердика“, „Илинден“, „Надежда“) се чакат решения от Комисията за защита на конкуренцията. Терзиев отбеляза, че засега усилията на районните кметове са ключови. Столичното предприятие за третиране на отпадъци ще добави техника, за да се стабилизира ситуацията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          МЕЧ застана пред президента с критики към досегашното управление

          Дамяна Караджова -
          МЕЧ – осмата политическа сила в парламента, проведе консултации с президента Румен Радев за възможностите за съставяне на ново правителство.
          Общество

          Ограничения за камиони над 12 т по празниците заради засиления трафик

          Десислава Димитрова -
          По време на коледните и новогодишните почивни дни в определени часове ще бъде временно ограничавано движението на камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ – по цялата им дължина, както и по АМ „Хемус“ в участъка от София до п. в. „Дерманци“ в областите София и Ловеч.
          Политика

          МЕЧ е на консултации при президента Румен Радев (НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Пореден кръг от консултациите при президента Румен Радев се провежда днес на „Дондуков“ 2. Държавният глава приема представители на парламентарната група на „Морал, единство,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions