Терзиев: София няма да бъде затрупана с боклук по празниците

Има вече избран изпълнител за сметосъбирането във втора и пета зона, обхващащи районите „Искър“, „Кремиковци“, „Панчарево“, „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“, съобщи кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет.

- Реклама -

Фирмата „БКС-Чистота“ е определена за изпълнител, предлагаща 325 лв. на тон за дейността във втора зона и 348 лв. на тон за пета зона.

Според Терзиев това решение дава надежда столицата да посрещне празниците без риск от натрупване на отпадъци и с готовност за реакция при евентуален снеговалеж. Той уточни, че за двете зони тече десетдневен срок за обжалване, след което може да се пристъпи към подписване на договор. Междувременно общината ще води разговори с избрания изпълнител за постигане на по-ниска цена.

Кметът обяви още, че е издадена заповед за удължаване срока на действащите договори за първа и седма зона.

Първа зона включва: „Средец“ , „Лозенец“ , „Студентски“

, , Седма зона: „Възраждане“, „Оборище“, „Триадица“

Има положително становище от Агенцията за обществени поръчки, което позволява удължаването.

За шеста зона (районите „Красно село“ и „Люлин“) се работи по дългосрочен договор с общинското дружество „Софекострой“, като по уверение на ръководството до 15 януари ще бъде осигурена необходимата техника за редовно и качествено почистване.

За трета зона („Подуяне“, „Слатина“, „Изгрев“) и четвърта зона („Сердика“, „Илинден“, „Надежда“) се чакат решения от Комисията за защита на конкуренцията. Терзиев отбеляза, че засега усилията на районните кметове са ключови. Столичното предприятие за третиране на отпадъци ще добави техника, за да се стабилизира ситуацията.