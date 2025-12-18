НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Тийнейджър прати Нюкасъл на полуфинал в 92-ата минута

          Люис Майли се превърна в герой за "свраките" след късен гол, Йоан Уиса откри сметката си за клуба

          0
          12
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Носителят на трофея Нюкасъл продължава защитата на титлата си в турнира за Карабао Къп след инфарктна победа с 2:1 над Фулъм. Двубоят вървеше към изпълнение на дузпи, когато младият талант Люис Майли взриви трибуните с победен гол дълбоко в добавеното време. Преди това Йоан Уиса и Саша Лукич бяха разменили бързи попадения през първата част.

          Мачът започна динамично, като мениджърът Еди Хау заложи на експеримент, пускайки халфа Люис Майли като десен бек. Домакините удариха първи още в 10-ата минута.

          Джейкъб Мърфи проби отдясно и центрира, вратарят на Фулъм Льоконт изби топката, но тя попадна право в новото попълнение Йоан Уиса. Нападателят, за когото бяха платени 55 млн. паунда, не сгреши и отбеляза първия си гол за клуба още в първия си старт като титуляр – 1:0.

          Радостта на „свраките“ обаче трая само шест минути. В 16-ата минута Фулъм отговори мигновено. Антони Робинсън центрира отляво, а Саша Лукич заби неспасяем удар с глава във вратата на Рамсдейл за 1:1. Това бе втори гол за сърбина на този стадион през сезона.

          До края на полувремето темпото остана високо, като и двата отбора имаха шансове, а вратарите бяха под постоянно напрежение.

          След почивката Нюкасъл вдигна оборотите. В 65-ата минута домакините помислиха, че са повели, след като центриране на Мърфи бе засечено от Андерсен в собствената му врата. Радостта им бе кратка – страничният съдия вдигна флага за засада на Бруно Гимараеш в хода на атаката.

          Лошите новини за Еди Хау не спряха дотук. В 74-ата минута Тино Ливраменто напусна терена контузен след нелепо подхлъзване, увеличавайки кадровите проблеми в защитата на „черно-белите“.

          Фулъм разчиташе предимно на контраатаки, а вратарят им Льоконт направи ключово спасяване в 91-ата минута, което изглеждаше, че ще прати мача в рулетката на дузпите.

          В 92-ата минута обаче настъпи кулминацията. При изпълнение на корнер, „експерименталният“ десен бек Люис Майли се оказа на точното място. Тийнейджърът засече топката с глава и я прати в мрежата за крайното 2:1, хвърляйки „Сейнт Джеймсис Парк“ в екстаз. Малко преди това Майли пропусна да се разпише с крак, след като стражът на Фумъл изби в ъглов удар.

          С този успех Нюкасъл се присъединява към Манчестър Сити и Челси на полуфиналите, продължавайки мечтата си за втори пореден трофей в турнира.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

