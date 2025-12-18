Председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов съобщи пред представители на медиите в парламента, че формацията предприема законодателна инициатива, свързана с транспорта на държавния глава. От партията настояват за отмяна на предишни законови промени, които ограничиха използването на автомобили на Националната служба за охрана (НСО) от президентската институция.
Веднага след като направи съобщението, народният представител напусна кулоарите на Народното събрание. Той не остана да отговаря на допълнителни журналистически въпроси, свързани с детайлите около предложението.
Председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов съобщи пред представители на медиите в парламента, че формацията предприема законодателна инициатива, свързана с транспорта на държавния глава. От партията настояват за отмяна на предишни законови промени, които ограничиха използването на автомобили на Националната служба за охрана (НСО) от президентската институция.
Веднага след като направи съобщението, народният представител напусна кулоарите на Народното събрание. Той не остана да отговаря на допълнителни журналистически въпроси, свързани с детайлите около предложението.