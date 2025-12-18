НА ЖИВО
          Тошко Йорданов: ИТН внася предложение за връщане на колите на НСО на президента

          СНИМКА: БГНЕС
          Председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов съобщи пред представители на медиите в парламента, че формацията предприема законодателна инициатива, свързана с транспорта на държавния глава. От партията настояват за отмяна на предишни законови промени, които ограничиха използването на автомобили на Националната служба за охрана (НСО) от президентската институция.

          В своето изявление пред журналистите Йорданов бе категоричен: „Знаете, че това Народно събрание направи една промяна в закона, с която реално се отнеха колите на НСО от президентството, утре ние ще внесем предложение за отпадане на тази промяна.“

          Веднага след като направи съобщението, народният представител напусна кулоарите на Народното събрание. Той не остана да отговаря на допълнителни журналистически въпроси, свързани с детайлите около предложението.

