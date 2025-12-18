Председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов съобщи пред представители на медиите в парламента, че формацията предприема законодателна инициатива, свързана с транспорта на държавния глава. От партията настояват за отмяна на предишни законови промени, които ограничиха използването на автомобили на Националната служба за охрана (НСО) от президентската институция.

В своето изявление пред журналистите Йорданов бе категоричен: „Знаете, че това Народно събрание направи една промяна в закона, с която реално се отнеха колите на НСО от президентството, утре ние ще внесем предложение за отпадане на тази промяна.“ - Реклама -

Веднага след като направи съобщението, народният представител напусна кулоарите на Народното събрание. Той не остана да отговаря на допълнителни журналистически въпроси, свързани с детайлите около предложението.