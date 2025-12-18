НА ЖИВО
          Тръмп очаква визита от Нетаняху във Флорида за преговори относно Газа

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху вероятно ще го посети във Флорида по време на предстоящите коледни празници. Основният повод за очакваната среща е настояването за постигане на напредък в следващата фаза на мирните преговори, касаещи ситуацията в ивицата Газа.

          Американският държавен глава, който планира да отпътува за своята резиденция Мар-а-Лаго на 19 декември, потвърди възможността за разговори на високо ниво.

          „Да, вероятно ще дойде да ме види във Флорида“, заяви Тръмп пред журналисти.

          Той уточни, че макар все още да няма официално потвърден график, желанието за среща е изявено от израелска страна.

          „Той би искал да се видим. Не сме го уговорили официално, но той би искал да се видим“, допълни президентът на САЩ.

