Тролейбус блъсна дете на пешеходна пътека в центъра на Варна

В първия час на изминалия ден в района на Дългопол е станал пътен инцидент с участието на товарни автомобили. 20-годишен водач от Ямбол, управлявайки камион, е блъснал спрял на пътното платно тежкотоварен автомобил. Спрялото превозно средство е било на мястото заради техническа неизправност, но не е било обозначено със светлоотразителен триъгълник.

При катастрофата е пострадал младият водач от Ямбол. Той е настанен в болница с фрактура на глезен, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

По-късно през деня, около 15:19 часа, е регистриран втори пътен инцидент. В централната част на Варна водач на тролейбус, при извършване на завой, не е пропуснал и е блъснал момченце, пресичало на пешеходна пътека. В резултат на удара детето е получило фрактура на таза и носните кости. Състоянието му е стабилно и няма опасност за живота. И по този случай е образувано досъдебно производство.

Последният пътен инцидент с пострадал за деня е станал малко преди полунощ. По все още неизяснени причини водач на лек автомобил, движещ се в посока квартал „Виница“, при излизане от десен завой губи контрол над автомобила и се удря в мантинелата. При катастрофата е пострадал пътник в колата – 20-годишен варненец. След преглед в болница е установена фрактура на раменната кост, без опасност за живота. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на прокуратурата.