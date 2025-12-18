НА ЖИВО
          Війна

          Украйна удари МиГ-31 с пълен боекомплект на руската авиобаза Белбек в Крим

          МиГ-31 в Белбек
          МиГ-31 в Белбек
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Снощи далекобойни дронове на Центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са поразили руски изтребител МиГ-31 с пълен боекомплект, както и компоненти на противовъздушната отбрана на военното летище Белбек в Крим, предава УНИАН.

          Отбелязва се, че в резултат на прецизни удари от украински дронове са били поразени:

          две въздушни системи за ранно предупреждение „Небо-СВУ“ (всяка на стойност приблизително 60-100 милиона долара);

          радар 92Н6, който е част от зенитно-ракетната система С-400 „Триумф“ (приблизителна вътрешна цена 30 милиона долара, експортна цена 60 милиона долара);

          зенитно-ракетна система „Панцир-С2“ (приблизителна вътрешна цена 12 милиона долара, експортна цена 19 милиона долара);

          Самолет МиГ-31 с пълен комплект боеприпаси (приблизителна цена: 30-50 милиона долара, в зависимост от конфигурацията и въоръжението).

           „СБУ продължава ефективната работа по унищожаването на системите за противовъздушна отбрана в Крим, които защитават важните военни и логистични обекти на окупаторите. Ликвидирането на тези компоненти на тази многопластова система значително отслабва отбраната и военните възможности на противника на Кримското направление“, отбеляза службата за сигурност.

