Украйна удари МиГ-31 с пълен боекомплект на руската авиобаза Белбек в Крим

Снощи далекобойни дронове на Центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са поразили руски изтребител МиГ-31 с пълен боекомплект, както и компоненти на противовъздушната отбрана на военното летище Белбек в Крим, предава УНИАН.
- Реклама -
Отбелязва се, че в резултат на прецизни удари от украински дронове са били поразени:
две въздушни системи за ранно предупреждение „Небо-СВУ“ (всяка на стойност приблизително 60-100 милиона долара);
радар 92Н6, който е част от зенитно-ракетната система С-400 „Триумф“ (приблизителна вътрешна цена 30 милиона долара, експортна цена 60 милиона долара);
зенитно-ракетна система „Панцир-С2“ (приблизителна вътрешна цена 12 милиона долара, експортна цена 19 милиона долара);
Самолет МиГ-31 с пълен комплект боеприпаси (приблизителна цена: 30-50 милиона долара, в зависимост от конфигурацията и въоръжението).
„СБУ продължава ефективната работа по унищожаването на системите за противовъздушна отбрана в Крим, които защитават важните военни и логистични обекти на окупаторите. Ликвидирането на тези компоненти на тази многопластова система значително отслабва отбраната и военните възможности на противника на Кримското направление“, отбеляза службата за сигурност.
Снощи далекобойни дронове на Центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са поразили руски изтребител МиГ-31 с пълен боекомплект, както и компоненти на противовъздушната отбрана на военното летище Белбек в Крим, предава УНИАН.
- Реклама -
Отбелязва се, че в резултат на прецизни удари от украински дронове са били поразени:
две въздушни системи за ранно предупреждение „Небо-СВУ“ (всяка на стойност приблизително 60-100 милиона долара);
радар 92Н6, който е част от зенитно-ракетната система С-400 „Триумф“ (приблизителна вътрешна цена 30 милиона долара, експортна цена 60 милиона долара);
зенитно-ракетна система „Панцир-С2“ (приблизителна вътрешна цена 12 милиона долара, експортна цена 19 милиона долара);
Самолет МиГ-31 с пълен комплект боеприпаси (приблизителна цена: 30-50 милиона долара, в зависимост от конфигурацията и въоръжението).
„СБУ продължава ефективната работа по унищожаването на системите за противовъздушна отбрана в Крим, които защитават важните военни и логистични обекти на окупаторите. Ликвидирането на тези компоненти на тази многопластова система значително отслабва отбраната и военните възможности на противника на Кримското направление“, отбеляза службата за сигурност.