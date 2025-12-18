Урсула фон дер Лайен: Няма да ходим никъде, докато не одобрим финансиране за Украйна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е поела ангажимент за интензивни дискусии за намиране на решение за финансирането на Украйна. Планът е да се постигне съгласие за отпускане на 90 милиарда евро за Украйна през следващите две години. Както предава кореспондент на УНИАН, Фон дер Лайен е заявила това преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

„Имаме една крайна цел на този Европейски съвет – мир за Украйна. Мирна сила и за да постигне това, Украйна се нуждае от надеждно финансиране за следващите две години – 2026 и 2027 г.“, подчерта председателят на ЕК.

Според нея Европейският съвет се е ангажирал с тази задача.

„За последен път ще затворим финансовата дупка на Украйна за следващите две години. Говорим за 137 милиарда евро, което е необходимо. Това е нашата собствена оценка и оценката на МВФ. И ние сме поели ангажимент да покрием две трети от тази сума – 90 милиарда евро“, припомни Фон дер Лайен.

Председателят на ЕК добави, че е предложила два варианта за вземане на решение за финансирането на Украйна. Едното е финансиране чрез бюджета на ЕС (бюджетно заемане), а второто е репарационен заем.

Тя обяви, че днес ще се проведе дискусия за това кой от тези два варианта да се избере. „Това ще бъдат интензивни дискусии за мен“, отбеляза тя.

Според нея основният резултат от този ден трябва да бъде решение за финансовата подкрепа на Украйна за следващите две години.

„Няма да оставим Европейския съвет без решение за финансирането на Украйна за следващите две години и от двата варианта единият трябва да бъде договорен на Европейския съвет“, подчерта Фон дер Лайен.

Освен това председателят на Европейската комисия отговори на опасенията на Белгия относно използването на замразени руски активи в подкрепа на Украйна.

„Абсолютно ясно е и аз го подкрепям, че ако одобрим репарационен заем, рискът трябва да бъде споделен от всички нас. Това е въпрос на солидарност, основен принцип на Европейския съюз“, заяви тя.