В обръщение към нацията: Тръмп обяви успехи, обвинения и обещания за бърз спад на цените

Президент на Америка Доналд Тръмп направи необичайно обръщение към нацията снощи, в което изтъкна постиженията на своята администрация и отправи остри критики към предшественика си Джо Байдън за нарастващите потребителски цени.

- Реклама -

В речта си Тръмп похвали работата на правителството си през изминалата година по широк кръг теми – от ограничаването на незаконното преминаване на границите до поевтиняването на някои стоки. По данни от проучване на „Ройтерс“/„Ипсос“ от вторник обаче едва 33% от пълнолетните американци одобряват подхода му в икономическата сфера.

Държавният глава акцентира и върху действията си на международната сцена – тема, която предизвиква противоречиви оценки както в Съединените щати, така и извън тях.