      четвъртък, 18.12.25
          В обръщение към нацията: Тръмп обяви успехи, обвинения и обещания за бърз спад на цените

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Президент на Америка Доналд Тръмп направи необичайно обръщение към нацията снощи, в което изтъкна постиженията на своята администрация и отправи остри критики към предшественика си Джо Байдън за нарастващите потребителски цени.

          В речта си Тръмп похвали работата на правителството си през изминалата година по широк кръг теми – от ограничаването на незаконното преминаване на границите до поевтиняването на някои стоки. По данни от проучване на „Ройтерс“/„Ипсос“ от вторник обаче едва 33% от пълнолетните американци одобряват подхода му в икономическата сфера.

          Какво стои зад фокуса на Тръмп върху Венецуела Какво стои зад фокуса на Тръмп върху Венецуела

          Държавният глава акцентира и върху действията си на международната сцена – тема, която предизвиква противоречиви оценки както в Съединените щати, така и извън тях.

          „Възстанових силата на Америка и разреших осем войни за десет месеца. Унищожих иранската ядрена заплаха и прекратих войната в Газа, като донесох за първи път от 3 хиляди години насам мира в Близкия изток и осигурих освобождаването на заложниците – както живите, така и мъртвите. Тук връщаме икономиката ни обратно от ръба на разрухата. Предишната администрация и нейните съюзници в Конгреса ограбиха държавната хазна с трилиони долари, което доведе до безпрецедентно покачване на цените. Аз ще ги понижа и ще го направя много бързо”, заяви Тръмп.

          Последвайте Евроком в Google News

