      четвъртък, 18.12.25
          Варненец излъчвал фалшиви предупреждения за радиация по нелегална честота

          Снимка: БГНЕС
          49-годишен мъж беше задържан при съвместна операция на „Икономическа полиция“ и Комисията за регулиране на съобщенията, след като в продължение на три месеца е излъчвал в ефира заблуждаващи съобщения, имитиращи оповестяване от Националната система за ранно предупреждение, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР–Варна.

          Мъжът е предавал в радиочестотния спектър на 430,7 MHz, като разпространявал фалшиви сигнали за радиоактивно замърсяване, а освен това многократно излъчвал ислямски религиозен призив към молитва.

          При извършените претърсвания са открити пет радиостанции, два мобилни телефона, лаптоп, флашки и други материали, използвани за нелегалното излъчване.

          От полицията уточняват, че задържаният е жител на Варна и досега не е бил криминално проявен. Разследването е установило, че той нееднократно е отправял заплахи за живота и здравето на друг мъж и неговото семейство.

          По случая е образувано досъдебно производство, а работата продължава под надзора на Районната прокуратура – Варна.

          Политика

          АПС: Ние първи заявихме, че се задава модел „Пеевски"

          Никола Павлов -
          „Ние първи ясно заявихме още преди година и половина за задаването на модела „Пеевски" и необходимостта от реакция." Това заяви председателят на парламентарната група...
          Други

          Гъста мъгла свили видимостта до 50 м по АМ „Тракия" край Стара Загора

          Десислава Димитрова -
          Видимостта по автомагистрала „Тракия" на територията на Стара Загора е силно намалена, достигайки до 50 метра, съобщи дежурният в Областното пътно управление.
          Общество

          Въвеждането на споделено родителство: Протест пред парламента, докато се гледа Семейният кодекс

          Никола Павлов -
          Народните представители обсъждат на второ четене предложените изменения в Семейния кодекс, които предизвикаха сериозно обществено напрежение и противоположни реакции – както подкрепа, така и...

