Варненец излъчвал фалшиви предупреждения за радиация по нелегална честота

49-годишен мъж беше задържан при съвместна операция на „Икономическа полиция“ и Комисията за регулиране на съобщенията, след като в продължение на три месеца е излъчвал в ефира заблуждаващи съобщения, имитиращи оповестяване от Националната система за ранно предупреждение, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР–Варна.

- Реклама -

Мъжът е предавал в радиочестотния спектър на 430,7 MHz, като разпространявал фалшиви сигнали за радиоактивно замърсяване, а освен това многократно излъчвал ислямски религиозен призив към молитва.

При извършените претърсвания са открити пет радиостанции, два мобилни телефона, лаптоп, флашки и други материали, използвани за нелегалното излъчване.

От полицията уточняват, че задържаният е жител на Варна и досега не е бил криминално проявен. Разследването е установило, че той нееднократно е отправял заплахи за живота и здравето на друг мъж и неговото семейство.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата продължава под надзора на Районната прокуратура – Варна.