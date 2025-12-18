Василев: В това НС няма мнозинство, което да промени Изборния кодекс

Председателят на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев заяви след консултациите при президента Румен Радев, че формацията му няма намерение да участва в каквато и да е парламентарна конфигурация с останалите партии в Народното събрание.
По думите му по време на разговора с държавния глава е изразил сериозни съмнения, че настоящото мнозинство в Народното събрание е способно да допусне реални промени в Изборния кодекс, които да гарантират честни избори.
Въпреки това Василев изрази надежда, че с подкрепата на други депутати могат да бъдат събрани гласове поне за ограничени, но важни промени, сред които като приоритет посочи въвеждането на изцяло машинно гласуване.
Според Василев ключов елемент за прозрачността на вота е и задължителното видеонаблюдение в изборния ден. Той настоя всяка секционна избирателна комисия да бъде наблюдавана още от началото на работата си.
Радостин Василев коментира и темата с машинното гласуване, като заяви, че атаките срещу него са умишлени.
По думите му именно изборите през 2021 г. са доказали, че машинният вот може да гарантира по-висока степен на честност и прозрачност.
