НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Василев: В това НС няма мнозинство, което да промени Изборния кодекс

          0
          40
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев заяви след консултациите при президента Румен Радев, че формацията му няма намерение да участва в каквато и да е парламентарна конфигурация с останалите партии в Народното събрание.

          „Нямаме намерение с тези в парламента да правим каквато и да е конфигурация“, подчерта Василев.

          - Реклама -

          По думите му по време на разговора с държавния глава е изразил сериозни съмнения, че настоящото мнозинство в Народното събрание е способно да допусне реални промени в Изборния кодекс, които да гарантират честни избори.

          „Споделих на президента, че това мнозинство в НС едва ли може да допусне промяна в ИК, която да доведе до честни избори“, заяви лидерът на МЕЧ.

          Въпреки това Василев изрази надежда, че с подкрепата на други депутати могат да бъдат събрани гласове поне за ограничени, но важни промени, сред които като приоритет посочи въвеждането на изцяло машинно гласуване.

          „Дано с други колеги да ни стигнат гласовете за нещо хубаво, като например само машинно гласуване“, каза той.

          Според Василев ключов елемент за прозрачността на вота е и задължителното видеонаблюдение в изборния ден. Той настоя всяка секционна избирателна комисия да бъде наблюдавана още от началото на работата си.

          МЕЧ застана пред президента с критики към досегашното управление МЕЧ застана пред президента с критики към досегашното управление

          „Задължително трябва да има видеонаблюдение в началото на работата на всяка СИК. Ако няма видеонаблюдение, да не отваря избирателната секция изобщо“, предложи председателят на МЕЧ.

          Радостин Василев коментира и темата с машинното гласуване, като заяви, че атаките срещу него са умишлени.

          „Съмненията в тези машини и саботажът на ГЕРБ е целенасочен, за да се ликвидира доверието на хората в тях“, заяви той.

          По думите му именно изборите през 2021 г. са доказали, че машинният вот може да гарантира по-висока степен на честност и прозрачност.

          „Нямаше по-честни избори от юли и ноември 2021 г.“, категоричен е Радостин Василев.

          Председателят на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев заяви след консултациите при президента Румен Радев, че формацията му няма намерение да участва в каквато и да е парламентарна конфигурация с останалите партии в Народното събрание.

          „Нямаме намерение с тези в парламента да правим каквато и да е конфигурация“, подчерта Василев.

          - Реклама -

          По думите му по време на разговора с държавния глава е изразил сериозни съмнения, че настоящото мнозинство в Народното събрание е способно да допусне реални промени в Изборния кодекс, които да гарантират честни избори.

          „Споделих на президента, че това мнозинство в НС едва ли може да допусне промяна в ИК, която да доведе до честни избори“, заяви лидерът на МЕЧ.

          Въпреки това Василев изрази надежда, че с подкрепата на други депутати могат да бъдат събрани гласове поне за ограничени, но важни промени, сред които като приоритет посочи въвеждането на изцяло машинно гласуване.

          „Дано с други колеги да ни стигнат гласовете за нещо хубаво, като например само машинно гласуване“, каза той.

          Според Василев ключов елемент за прозрачността на вота е и задължителното видеонаблюдение в изборния ден. Той настоя всяка секционна избирателна комисия да бъде наблюдавана още от началото на работата си.

          МЕЧ застана пред президента с критики към досегашното управление МЕЧ застана пред президента с критики към досегашното управление

          „Задължително трябва да има видеонаблюдение в началото на работата на всяка СИК. Ако няма видеонаблюдение, да не отваря избирателната секция изобщо“, предложи председателят на МЕЧ.

          Радостин Василев коментира и темата с машинното гласуване, като заяви, че атаките срещу него са умишлени.

          „Съмненията в тези машини и саботажът на ГЕРБ е целенасочен, за да се ликвидира доверието на хората в тях“, заяви той.

          По думите му именно изборите през 2021 г. са доказали, че машинният вот може да гарантира по-висока степен на честност и прозрачност.

          „Нямаше по-честни избори от юли и ноември 2021 г.“, категоричен е Радостин Василев.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Консултациите при президента завършват утре с „Величие“

          Никола Павлов -
          В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България президентът Румен Радев ще приеме представители на парламентарната група на „Величие“. Консултацията...
          Общество

          Най-голямата коледна програма на България – „Коледна магия“ по „Евроком“ с водещ Владислав Славов

          Никола Павлов -
          На 25 декември от 21:00 часа телевизия "Евроком" и предаването "Вечните песни на България“ канят зрителите на най-мащабния коледен телевизионен спектакъл в страната –...
          Политика

          Тошко Йорданов: ИТН внася предложение за връщане на колите на НСО на президента

          Пола Жекова -
          Председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов съобщи пред представители на медиите в парламента, че формацията предприема законодателна инициатива, свързана...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions