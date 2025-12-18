Василев: В това НС няма мнозинство, което да промени Изборния кодекс

Председателят на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев заяви след консултациите при президента Румен Радев, че формацията му няма намерение да участва в каквато и да е парламентарна конфигурация с останалите партии в Народното събрание.

„Нямаме намерение с тези в парламента да правим каквато и да е конфигурация“, подчерта Василев. - Реклама -

По думите му по време на разговора с държавния глава е изразил сериозни съмнения, че настоящото мнозинство в Народното събрание е способно да допусне реални промени в Изборния кодекс, които да гарантират честни избори.

„Споделих на президента, че това мнозинство в НС едва ли може да допусне промяна в ИК, която да доведе до честни избори“, заяви лидерът на МЕЧ.

Въпреки това Василев изрази надежда, че с подкрепата на други депутати могат да бъдат събрани гласове поне за ограничени, но важни промени, сред които като приоритет посочи въвеждането на изцяло машинно гласуване.

„Дано с други колеги да ни стигнат гласовете за нещо хубаво, като например само машинно гласуване“, каза той.

Според Василев ключов елемент за прозрачността на вота е и задължителното видеонаблюдение в изборния ден. Той настоя всяка секционна избирателна комисия да бъде наблюдавана още от началото на работата си.

„Задължително трябва да има видеонаблюдение в началото на работата на всяка СИК. Ако няма видеонаблюдение, да не отваря избирателната секция изобщо“, предложи председателят на МЕЧ.

Радостин Василев коментира и темата с машинното гласуване, като заяви, че атаките срещу него са умишлени.

„Съмненията в тези машини и саботажът на ГЕРБ е целенасочен, за да се ликвидира доверието на хората в тях“, заяви той.

По думите му именно изборите през 2021 г. са доказали, че машинният вот може да гарантира по-висока степен на честност и прозрачност.