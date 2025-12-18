Въвеждането на споделено родителство: Протест пред парламента, докато се гледа Семейният кодекс

Народните представители обсъждат на второ четене предложените изменения в Семейния кодекс, които предизвикаха сериозно обществено напрежение и противоположни реакции – както подкрепа, така и протести.
Промените предвиждат въвеждане на споделено родителство и конкретни мерки срещу родителското отчуждаване на децата след раздяла между родителите. Според вносителите целта е да се гарантират равни права и отговорности и за двамата родители, както и да се постави интересът на детето в центъра на решенията.
Още сутринта пред парламента се проведе демонстрация в подкрепа на измененията. Организаторите заявиха, че действащата уредба от години създава сериозни проблеми за децата и единия от родителите след раздяла.
По думите му приемането на промените ще доведе до по-справедлива система и ще намали конфликтите между родителите.
По-късно през деня се очаква и демонстрация против измененията, като техните опоненти изразяват опасения, че част от текстовете могат да създадат рискове за децата и да затруднят защитата им в конфликтни семейни ситуации.
- Реклама -
