      четвъртък, 18.12.25
          Въвеждането на споделено родителство: Протест пред парламента, докато се гледа Семейният кодекс

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Народните представители обсъждат на второ четене предложените изменения в Семейния кодекс, които предизвикаха сериозно обществено напрежение и противоположни реакции – както подкрепа, така и протести.

          Промените предвиждат въвеждане на споделено родителство и конкретни мерки срещу родителското отчуждаване на децата след раздяла между родителите. Според вносителите целта е да се гарантират равни права и отговорности и за двамата родители, както и да се постави интересът на детето в центъра на решенията.

          Още сутринта пред парламента се проведе демонстрация в подкрепа на измененията. Организаторите заявиха, че действащата уредба от години създава сериозни проблеми за децата и единия от родителите след раздяла.

          „В България от десетилетия съществува проблемът с упражняване на родителските права след раздяла на двамата родители. Често децата се използват като средство за изнудване и те стават жертва на родителските войни, които се водят“, заяви Любомир Петков, един от организаторите на протеста.

          По думите му приемането на промените ще доведе до по-справедлива система и ще намали конфликтите между родителите.

          Споделено родителство за по-щастливи деца – мисията възможна Споделено родителство за по-щастливи деца – мисията възможна

          „Смятаме, че с приемането на новия Семеен кодекс много от проблемите ще бъдат разрешени. Промените ще внесат повече спокойствие след раздяла и децата ще имат възможност да имат и мама, и тати в своя живот“, подчерта Петков.

          По-късно през деня се очаква и демонстрация против измененията, като техните опоненти изразяват опасения, че част от текстовете могат да създадат рискове за децата и да затруднят защитата им в конфликтни семейни ситуации.

          Слави Несторов: 500 хил. деца са засегнати от родителските войни Слави Несторов: 500 хил. деца са засегнати от родителските войни

