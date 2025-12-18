Въвеждането на споделено родителство: Протест пред парламента, докато се гледа Семейният кодекс

Народните представители обсъждат на второ четене предложените изменения в Семейния кодекс, които предизвикаха сериозно обществено напрежение и противоположни реакции – както подкрепа, така и протести.

Промените предвиждат въвеждане на споделено родителство и конкретни мерки срещу родителското отчуждаване на децата след раздяла между родителите. Според вносителите целта е да се гарантират равни права и отговорности и за двамата родители, както и да се постави интересът на детето в центъра на решенията.

Още сутринта пред парламента се проведе демонстрация в подкрепа на измененията. Организаторите заявиха, че действащата уредба от години създава сериозни проблеми за децата и единия от родителите след раздяла.

„В България от десетилетия съществува проблемът с упражняване на родителските права след раздяла на двамата родители. Често децата се използват като средство за изнудване и те стават жертва на родителските войни, които се водят“, заяви Любомир Петков, един от организаторите на протеста.

По думите му приемането на промените ще доведе до по-справедлива система и ще намали конфликтите между родителите.

„Смятаме, че с приемането на новия Семеен кодекс много от проблемите ще бъдат разрешени. Промените ще внесат повече спокойствие след раздяла и децата ще имат възможност да имат и мама, и тати в своя живот“, подчерта Петков.

По-късно през деня се очаква и демонстрация против измененията, като техните опоненти изразяват опасения, че част от текстовете могат да създадат рискове за децата и да затруднят защитата им в конфликтни семейни ситуации.