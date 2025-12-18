„Възраждане“ сезира трима министри за камерите в 138-мо училище

Във връзка със скандала около директора на столичното 138-мо СУ „Проф. Васил Златарски“ и разкритията за поставени камери в училищни тоалетни, народните представители Ангел Янчев, Йордан Тодоров, Даниел Проданов и Ивайло Папов от „Възраждане“ са подали официален сигнал до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, министъра на културата Мариан Бачев и министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

В сигнала се настоява за незабавно разпореждане на проверки във всички училища в страната за наличие на неправомерно поставени камери в санитарни помещения и съблекални към физкултурни салони.

„При нас постъпиха множество уведомления от граждани, че случаят със 138-мо училище не е изолиран и подобни практики съществуват и в други учебни заведения, особено на територията на град София“, посочват народните представители.

Според тях информацията поражда сериозно обществено безпокойство и основателни съмнения за системно нарушаване на правата и личното пространство на деца и ученици.

Скандалът в 138-мо СУ

Случаят с 138-мо СУ „Проф. Васил Златарски“ стана обществено достояние, след като беше установено наличието на десетки камери, поставени в санитарни помещения, използвани от ученици. Разкритията предизвикаха силна обществена реакция и доведоха до действия от страна на компетентните органи.

В резултат на проверките устройствата бяха иззети, директорът беше уволнен от заеманата длъжност, задържан за 72 часа под стража, а по случая беше образувано досъдебно производство.

Категорична позиция на институциите

Становищата на Комисията за защита на личните данни и на Държавната агенция за закрила на детето са еднозначни, че поставянето на камери в санитарни помещения и съблекални е недопустимо и представлява тежко нарушение на правото на личен живот и човешко достойнство, особено когато става дума за непълнолетни лица.

„Това е грубо посегателство срещу личното пространство на децата и не може да бъде оправдано с никакви аргументи за сигурност“, се посочва в позицията.

Искане за системни мерки

От „Възраждане“ определят случая като показателен за дълбоки пропуски в системата и подчертават необходимостта от дългосрочни и структурни решения.

„Този случай ясно показва нуждата от създаване на регистър на лицата, извършили сексуални престъпления срещу деца – мярка, за която ние настояваме отдавна“, заявяват от партията.

Според формацията само чрез строг контрол, прозрачност и превенция може да бъде гарантирана реалната защита на децата в българските училища.