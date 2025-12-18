„Възраждане“ сезира трима министри за камерите в 138-мо училище

Във връзка със скандала около директора на столичното 138-мо СУ „Проф. Васил Златарски“ и разкритията за поставени камери в училищни тоалетни, народните представители Ангел Янчев, Йордан Тодоров, Даниел Проданов и Ивайло Папов от „Възраждане“ са подали официален сигнал до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, министъра на културата Мариан Бачев и министъра на младежта и спорта Иван Пешев.
- Реклама -
В сигнала се настоява за незабавно разпореждане на проверки във всички училища в страната за наличие на неправомерно поставени камери в санитарни помещения и съблекални към физкултурни салони.
Според тях информацията поражда сериозно обществено безпокойство и основателни съмнения за системно нарушаване на правата и личното пространство на деца и ученици.
Скандалът в 138-мо СУ
Случаят с 138-мо СУ „Проф. Васил Златарски“ стана обществено достояние, след като беше установено наличието на десетки камери, поставени в санитарни помещения, използвани от ученици. Разкритията предизвикаха силна обществена реакция и доведоха до действия от страна на компетентните органи.
В резултат на проверките устройствата бяха иззети, директорът беше уволнен от заеманата длъжност, задържан за 72 часа под стража, а по случая беше образувано досъдебно производство.
Категорична позиция на институциите
Становищата на Комисията за защита на личните данни и на Държавната агенция за закрила на детето са еднозначни, че поставянето на камери в санитарни помещения и съблекални е недопустимо и представлява тежко нарушение на правото на личен живот и човешко достойнство, особено когато става дума за непълнолетни лица.
Искане за системни мерки
От „Възраждане“ определят случая като показателен за дълбоки пропуски в системата и подчертават необходимостта от дългосрочни и структурни решения.
Според формацията само чрез строг контрол, прозрачност и превенция може да бъде гарантирана реалната защита на децата в българските училища.
Във връзка със скандала около директора на столичното 138-мо СУ „Проф. Васил Златарски“ и разкритията за поставени камери в училищни тоалетни, народните представители Ангел Янчев, Йордан Тодоров, Даниел Проданов и Ивайло Папов от „Възраждане“ са подали официален сигнал до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, министъра на културата Мариан Бачев и министъра на младежта и спорта Иван Пешев.
- Реклама -
В сигнала се настоява за незабавно разпореждане на проверки във всички училища в страната за наличие на неправомерно поставени камери в санитарни помещения и съблекални към физкултурни салони.
Според тях информацията поражда сериозно обществено безпокойство и основателни съмнения за системно нарушаване на правата и личното пространство на деца и ученици.
Скандалът в 138-мо СУ
Случаят с 138-мо СУ „Проф. Васил Златарски“ стана обществено достояние, след като беше установено наличието на десетки камери, поставени в санитарни помещения, използвани от ученици. Разкритията предизвикаха силна обществена реакция и доведоха до действия от страна на компетентните органи.
В резултат на проверките устройствата бяха иззети, директорът беше уволнен от заеманата длъжност, задържан за 72 часа под стража, а по случая беше образувано досъдебно производство.
Категорична позиция на институциите
Становищата на Комисията за защита на личните данни и на Държавната агенция за закрила на детето са еднозначни, че поставянето на камери в санитарни помещения и съблекални е недопустимо и представлява тежко нарушение на правото на личен живот и човешко достойнство, особено когато става дума за непълнолетни лица.
Искане за системни мерки
От „Възраждане“ определят случая като показателен за дълбоки пропуски в системата и подчертават необходимостта от дългосрочни и структурни решения.
Според формацията само чрез строг контрол, прозрачност и превенция може да бъде гарантирана реалната защита на децата в българските училища.
„Възраждане“ сезира трима министри за камерите в 138-мо училище!
Браво! Заснемете и жените си!!!!
Но вие почти всички сте разведени !?
За това -пред парламента си направите публично сепуко!!!