Великобритания наложи санкции на още руски петролни компании

Великобритания разшири санкционния си режим срещу Русия, като наложи ограничителни мерки върху руските петролни компании „Татнефт“, „Русснефт“, „Руснефтегаз“ и „ННК-Ойл“. Това става ясно от актуализирания списък със санкции, публикуван от Министерството на външните работи на Обединеното кралство, предаде ТАСС.

Новите мерки обхващат общо 24 физически и юридически лица, свързани с енергийния сектор, търговията и химическата индустрия.

Сред санкционираните юридически лица са още:

„Текстил-сервис“

„Фабрика за вата“

компанията „Сафира енерджи“ от Обединените арабски емирства

Ферганският химически завод

узбекистанските дружества „Гелион бизнес трейд“ (Gelion Business Trade) и „Кемистри интернешънъл“ (Chemistry International)

В санкционния списък са включени и редица физически лица, сред които:

Сергей Добринов, Андрей Палевич, Чингиз Алиев, Муртаза Али Лакхани и Рустам Муминов.

Съгласно въведените ограничения сметките в британски банки на компаниите от санкционния списък – ако има такива – ще бъдат замразени, а физическите лица ще получат забрана за влизане на територията на Обединеното кралство, уточнява ТАСС.