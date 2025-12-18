Великобритания наложи санкции на още руски петролни компании

Великобритания разшири санкционния си режим срещу Русия, като наложи ограничителни мерки върху руските петролни компании „Татнефт“, „Русснефт“, „Руснефтегаз“ и „ННК-Ойл“. Това става ясно от актуализирания списък със санкции, публикуван от Министерството на външните работи на Обединеното кралство, предаде ТАСС.
Новите мерки обхващат общо 24 физически и юридически лица, свързани с енергийния сектор, търговията и химическата индустрия.
Сред санкционираните юридически лица са още:
„Текстил-сервис“
„Фабрика за вата“
компанията „Сафира енерджи“ от Обединените арабски емирства
Ферганският химически завод
узбекистанските дружества „Гелион бизнес трейд“ (Gelion Business Trade) и „Кемистри интернешънъл“ (Chemistry International)
В санкционния списък са включени и редица физически лица, сред които: Сергей Добринов, Андрей Палевич, Чингиз Алиев, Муртаза Али Лакхани и Рустам Муминов.
Съгласно въведените ограничения сметките в британски банки на компаниите от санкционния списък – ако има такива – ще бъдат замразени, а физическите лица ще получат забрана за влизане на територията на Обединеното кралство, уточнява ТАСС.
