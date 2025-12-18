НА ЖИВО
          Великобритания наложи санкции на още руски петролни компании

          Великобритания
          Великобритания
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Великобритания разшири санкционния си режим срещу Русия, като наложи ограничителни мерки върху руските петролни компании „Татнефт“, „Русснефт“, „Руснефтегаз“ и „ННК-Ойл“. Това става ясно от актуализирания списък със санкции, публикуван от Министерството на външните работи на Обединеното кралство, предаде ТАСС.

          Новите мерки обхващат общо 24 физически и юридически лица, свързани с енергийния сектор, търговията и химическата индустрия.

          Сред санкционираните юридически лица са още:

          • „Текстил-сервис“
          • „Фабрика за вата“
          • компанията „Сафира енерджи“ от Обединените арабски емирства
          • Ферганският химически завод
          • узбекистанските дружества „Гелион бизнес трейд“ (Gelion Business Trade) и „Кемистри интернешънъл“ (Chemistry International)
          В санкционния списък са включени и редица физически лица, сред които:
          Сергей Добринов, Андрей Палевич, Чингиз Алиев, Муртаза Али Лакхани и Рустам Муминов.

          Съгласно въведените ограничения сметките в британски банки на компаниите от санкционния списък – ако има такива – ще бъдат замразени, а физическите лица ще получат забрана за влизане на територията на Обединеното кралство, уточнява ТАСС.

