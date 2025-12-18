Високо напрежение: Окупация на Съдебната палата (НА ЖИВО)

Представители на неправителствената организация БОЕЦ окупираха входа към кабинета на Борислав Сарафов в Съдебната палата. Действието стана ясно от видео на живо, излъчено в профила на организацията в социалните мрежи.
Лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев отправи публичен призив:
От организацията заявиха, че в продължение на дълго време са предприемали всички възможни законови действия за задействане на институциите по техни разследвания и сигнали срещу Сарафов.
Според организацията институциите отново са отказали да приложат закона, като са осигурили защита над главния прокурор.
В декларацията се посочва още, че държавните органи са доказали неспособност да гарантират върховенството на закона.
Паралелно с акцията на БОЕЦ в този час започна и нов антиправителствен протест, свикан от ПП-ДБ. Демонстрацията бе обявена в сряда, след като правителството в оставка направи опит да внесе за второ гласуване преработения Бюджет 2026 в Народното събрание.
От БОЕЦ отправиха остри обвинения към прокуратурата и политическите лидери:
Организацията настоя за незабавното отстраняване на Сарафов от поста му и започване на реално разследване срещу него.
Акцията приключи около час по-късно, след като от БОЕЦ установиха, че Борислав Сарафов не се намира в кабинета си. След това протестиращите напуснаха сградата на Съдебната палата.
