Високо напрежение: Окупация на Съдебната палата (НА ЖИВО)

Представители на неправителствената организация БОЕЦ окупираха входа към кабинета на Борислав Сарафов в Съдебната палата. Действието стана ясно от видео на живо, излъчено в профила на организацията в социалните мрежи.

Лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев отправи публичен призив:

„БОЕЦ окупирахме входа към кабинета на Сарафов! Идвайте да напълним Съдебната палата!“

От организацията заявиха, че в продължение на дълго време са предприемали всички възможни законови действия за задействане на институциите по техни разследвания и сигнали срещу Сарафов.

„БОЕЦ направихме всичко възможно, за да задействаме институциите по нашите разследвания и разкрития за престъпленията на Сарафов – десетки материали, акции, протести, сигнали, жалби и спечелени съдебни дела!“

Според организацията институциите отново са отказали да приложат закона, като са осигурили защита над главния прокурор.

„Видяхме как чадърът на мафията се разпъва над техния пазител. Самата ад хок прокурор Талева се наведе пред Сарафов и неговите господари, като отказа да изпълни съдебен акт и прекрати производството срещу Сарафов по сигнал на БОЕЦ!“

В декларацията се посочва още, че държавните органи са доказали неспособност да гарантират върховенството на закона.

Паралелно с акцията на БОЕЦ в този час започна и нов антиправителствен протест, свикан от ПП-ДБ. Демонстрацията бе обявена в сряда, след като правителството в оставка направи опит да внесе за второ гласуване преработения Бюджет 2026 в Народното събрание.

От БОЕЦ отправиха остри обвинения към прокуратурата и политическите лидери:

„Писна ни от наглостта и арогантността. Докато ние протестираме на площадите, схемите на мафията вървят с пълна сила, а Сарафов държи чадъра над Пеевски, Борисов и техните марионетки.“

Организацията настоя за незабавното отстраняване на Сарафов от поста му и започване на реално разследване срещу него.

„Искаме да бъде приложен законът. Сарафов трябва да бъде отстранен незабавно, защото заема незаконно поста си, и да започне реално разследване срещу него – това са справедливи искания!“

Акцията приключи около час по-късно, след като от БОЕЦ установиха, че Борислав Сарафов не се намира в кабинета си. След това протестиращите напуснаха сградата на Съдебната палата.