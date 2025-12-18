НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Високо напрежение: Окупация на Съдебната палата (НА ЖИВО)

          0
          1
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Представители на неправителствената организация БОЕЦ окупираха входа към кабинета на Борислав Сарафов в Съдебната палата. Действието стана ясно от видео на живо, излъчено в профила на организацията в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев отправи публичен призив:

          „БОЕЦ окупирахме входа към кабинета на Сарафов! Идвайте да напълним Съдебната палата!“

          От организацията заявиха, че в продължение на дълго време са предприемали всички възможни законови действия за задействане на институциите по техни разследвания и сигнали срещу Сарафов.

          „БОЕЦ направихме всичко възможно, за да задействаме институциите по нашите разследвания и разкрития за престъпленията на Сарафов – десетки материали, акции, протести, сигнали, жалби и спечелени съдебни дела!“

          Според организацията институциите отново са отказали да приложат закона, като са осигурили защита над главния прокурор.

          Лалов: Софийският апелативен съд прие, че Сарафов продължава да е законен и.ф. главен прокурор Лалов: Софийският апелативен съд прие, че Сарафов продължава да е законен и.ф. главен прокурор

          „Видяхме как чадърът на мафията се разпъва над техния пазител. Самата ад хок прокурор Талева се наведе пред Сарафов и неговите господари, като отказа да изпълни съдебен акт и прекрати производството срещу Сарафов по сигнал на БОЕЦ!“

          В декларацията се посочва още, че държавните органи са доказали неспособност да гарантират върховенството на закона.

          Паралелно с акцията на БОЕЦ в този час започна и нов антиправителствен протест, свикан от ПП-ДБ. Демонстрацията бе обявена в сряда, след като правителството в оставка направи опит да внесе за второ гласуване преработения Бюджет 2026 в Народното събрание.

          От БОЕЦ отправиха остри обвинения към прокуратурата и политическите лидери:

          „Писна ни от наглостта и арогантността. Докато ние протестираме на площадите, схемите на мафията вървят с пълна сила, а Сарафов държи чадъра над Пеевски, Борисов и техните марионетки.“

          Организацията настоя за незабавното отстраняване на Сарафов от поста му и започване на реално разследване срещу него.

          „Искаме да бъде приложен законът. Сарафов трябва да бъде отстранен незабавно, защото заема незаконно поста си, и да започне реално разследване срещу него – това са справедливи искания!“

          Акцията приключи около час по-късно, след като от БОЕЦ установиха, че Борислав Сарафов не се намира в кабинета си. След това протестиращите напуснаха сградата на Съдебната палата.

          Представители на неправителствената организация БОЕЦ окупираха входа към кабинета на Борислав Сарафов в Съдебната палата. Действието стана ясно от видео на живо, излъчено в профила на организацията в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев отправи публичен призив:

          „БОЕЦ окупирахме входа към кабинета на Сарафов! Идвайте да напълним Съдебната палата!“

          От организацията заявиха, че в продължение на дълго време са предприемали всички възможни законови действия за задействане на институциите по техни разследвания и сигнали срещу Сарафов.

          „БОЕЦ направихме всичко възможно, за да задействаме институциите по нашите разследвания и разкрития за престъпленията на Сарафов – десетки материали, акции, протести, сигнали, жалби и спечелени съдебни дела!“

          Според организацията институциите отново са отказали да приложат закона, като са осигурили защита над главния прокурор.

          Лалов: Софийският апелативен съд прие, че Сарафов продължава да е законен и.ф. главен прокурор Лалов: Софийският апелативен съд прие, че Сарафов продължава да е законен и.ф. главен прокурор

          „Видяхме как чадърът на мафията се разпъва над техния пазител. Самата ад хок прокурор Талева се наведе пред Сарафов и неговите господари, като отказа да изпълни съдебен акт и прекрати производството срещу Сарафов по сигнал на БОЕЦ!“

          В декларацията се посочва още, че държавните органи са доказали неспособност да гарантират върховенството на закона.

          Паралелно с акцията на БОЕЦ в този час започна и нов антиправителствен протест, свикан от ПП-ДБ. Демонстрацията бе обявена в сряда, след като правителството в оставка направи опит да внесе за второ гласуване преработения Бюджет 2026 в Народното събрание.

          От БОЕЦ отправиха остри обвинения към прокуратурата и политическите лидери:

          „Писна ни от наглостта и арогантността. Докато ние протестираме на площадите, схемите на мафията вървят с пълна сила, а Сарафов държи чадъра над Пеевски, Борисов и техните марионетки.“

          Организацията настоя за незабавното отстраняване на Сарафов от поста му и започване на реално разследване срещу него.

          „Искаме да бъде приложен законът. Сарафов трябва да бъде отстранен незабавно, защото заема незаконно поста си, и да започне реално разследване срещу него – това са справедливи искания!“

          Акцията приключи около час по-късно, след като от БОЕЦ установиха, че Борислав Сарафов не се намира в кабинета си. След това протестиращите напуснаха сградата на Съдебната палата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Боян Расате: Нито една партия не се е ангажирала с хуманитарна акция, която да помогне на хората

          Златина Петкова -
          "Нито една партия не се е ангажирала с хуманитарна акция, която да помогне на хората - така да раздадат пет хляба и няколко кутии...
          Общество

          Д-р Веселин Герев: Слънцето помага за справяне с депресията през зимата

          Златина Петкова -
          "Слънцето помага за справяне с депресията през зимата и есента. Само това е безплатно, политиците само на слънцето не са сложили такса." Това каза психиатърът...
          Общество

          Нови правила за ваучерите за храна: Конвертиране в евро и срокове на валидност

          Пола Жекова -
          Стойността на ваучерите за храна няма да бъде променена предвид настоящата ситуация с бюджета, а единствено ще бъде превалутирана. Максималната сума ще възлиза на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions