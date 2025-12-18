Военният омбудсман на Украйна: Много украинци предпочитат затвора пред мобилизация

Много украинци избират да попаднат в затвора пред това да бъдат мобилизирани и изпратени на фронта, заяви военният омбудсман на Украйна Огла Решетилова, цитирана от „Страна“.

- Реклама -

„Една от причините за самоволното напускане на частите (дезертиране) е ниската мотивация на новобранците и именно затова голямо количество дезертьорство има в учебните центрове. Друга причина е рискът за живота. Хората често правят избор между това да загинат във войната или да влязат за няколко годиниу зад решетките, в полза на затвора“, заяви Решетилова.

Според нея друга причина за липсата на мотивация е ниското доверие на войника в командира.

„И дори не защото командирът е лош, а защото, предвид настоящата интензивност на бойните действия, той няма време да спечели доверието на подчинените си. Понякога командирът дори няма време да се види с войник, преди да му даде заповед да се премести на позиция. Това означава, че няма време за изграждане на мостове между войниците и командирите, между висшето и средното командване. Много често се наблюдава срив в управлението и комуникацията“, обяснява омбудсманът.