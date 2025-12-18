НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Военният омбудсман на Украйна: Много украинци предпочитат затвора пред мобилизация

          0
          77
          Бусификация
          Бусификация
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Много украинци избират да попаднат в затвора пред това да бъдат мобилизирани и изпратени на фронта, заяви военният омбудсман на Украйна Огла Решетилова, цитирана от „Страна“.

          - Реклама -

          „Една от причините за самоволното напускане на частите (дезертиране) е ниската мотивация на новобранците и именно затова голямо количество дезертьорство има в учебните центрове. Друга причина е рискът за живота. Хората често правят избор между това да загинат във войната или да влязат за няколко годиниу зад решетките, в полза на затвора“, заяви Решетилова.

          Според нея друга причина за липсата на мотивация е ниското доверие на войника в командира.

          „И дори не защото командирът е лош, а защото, предвид настоящата интензивност на бойните действия, той няма време да спечели доверието на подчинените си. Понякога командирът дори няма време да се види с войник, преди да му даде заповед да се премести на позиция. Това означава, че няма време за изграждане на мостове между войниците и командирите, между висшето и средното командване. Много често се наблюдава срив в управлението и комуникацията“, обяснява омбудсманът.

          Много украинци избират да попаднат в затвора пред това да бъдат мобилизирани и изпратени на фронта, заяви военният омбудсман на Украйна Огла Решетилова, цитирана от „Страна“.

          - Реклама -

          „Една от причините за самоволното напускане на частите (дезертиране) е ниската мотивация на новобранците и именно затова голямо количество дезертьорство има в учебните центрове. Друга причина е рискът за живота. Хората често правят избор между това да загинат във войната или да влязат за няколко годиниу зад решетките, в полза на затвора“, заяви Решетилова.

          Според нея друга причина за липсата на мотивация е ниското доверие на войника в командира.

          „И дори не защото командирът е лош, а защото, предвид настоящата интензивност на бойните действия, той няма време да спечели доверието на подчинените си. Понякога командирът дори няма време да се види с войник, преди да му даде заповед да се премести на позиция. Това означава, че няма време за изграждане на мостове между войниците и командирите, между висшето и средното командване. Много често се наблюдава срив в управлението и комуникацията“, обяснява омбудсманът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Всички 8 F-16 по първия договор вече са в „Граф Игнатиево“

          Никола Павлов -
          Всички осем изтребителя F-16 Block 70 по първия договор между България и САЩ вече се намират в авиобаза "Граф Игнатиево". Това съобщи министърът на...
          Война

          Урсула фон дер Лайен: Няма да ходим никъде, докато не одобрим финансиране за Украйна

          Иван Христов -
          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е поела ангажимент за интензивни дискусии за намиране на решение за финансирането на Украйна. Планът е...
          Война

          Руската армия се опитва да вземе реванш при Доброполе, тръгна в механизирани и моторизирани щурмове

          Иван Христов -
          Руската армия е тръгнала в активни механизирани и моторизирани щурмове преи Доброполе в опит да вземе реванш за изтласкването си от района от Въоръжените...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions