Всички 8 F-16 по първия договор вече са в „Граф Игнатиево“

Всички осем изтребителя F-16 Block 70 по първия договор между България и САЩ вече се намират в авиобаза „Граф Игнатиево“. Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов по време на официална церемония, на която бойните самолети бяха представени.
На събитието присъстваха вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, министърът на вътрешните работи Даниел Митов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев, както и изпълняващият длъжността посланик на САЩ в София Мартин Макдауъл.
Министърът подчерта, че сътрудничеството със САЩ продължава и по други ключови проекти в областта на отбраната.
Запрянов определи проекта за придобиване на нов тип боен самолет като изключително важен за превъоръжаването на българските въоръжени сили.
Той припомни, че договорът за придобиването на F-16 е подписан през 2019 г., по време на първия мандат на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, заедно с рамката за стратегическо партньорство между България и САЩ.
По думите на Запрянов в рамките на договора са доставени шест едноместни и два двуместни самолета, като и двата типа вече са приети на въоръжение и въведени в експлоатация.
Министърът отбеляза, че придобиването на F-16 Block 70 е част от по-широкия процес на технологично превъоръжаване и повишаване на оперативната съвместимост на българската армия в рамките на НАТО. Той допълни, че България е завършила и националния план за превъоръжаване по механизма SAFE, който вече е изпратен в Европейската комисия.
Според него F-16 Block 70 ще гарантира надеждната защита на въздушното пространство на страната благодарение на усъвършенстваните си системи за наблюдение, комуникации и въоръжение, както и на пълната си оперативна съвместимост със съюзниците от НАТО.
В обръщението си към командването и личния състав на Военновъздушните сили и Трета авиобаза той завърши с думите: