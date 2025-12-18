Всички 8 F-16 по първия договор вече са в „Граф Игнатиево“

Всички осем изтребителя F-16 Block 70 по първия договор между България и САЩ вече се намират в авиобаза „Граф Игнатиево“. Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов по време на официална церемония, на която бойните самолети бяха представени.

На събитието присъстваха вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, министърът на вътрешните работи Даниел Митов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев, както и изпълняващият длъжността посланик на САЩ в София Мартин Макдауъл.

„Това е красноречив израз на развитието и задълбочаването на стратегическото партньорство между България и САЩ“, заяви Атанас Запрянов.

Министърът подчерта, че сътрудничеството със САЩ продължава и по други ключови проекти в областта на отбраната.

„Очакваме с нетърпение доставката на първите бойни машини „Страйкър“ в началото на следващата година. Предстоят и преговори за доставка на брегова система за охрана на морските ни пространства“, посочи той.

Запрянов определи проекта за придобиване на нов тип боен самолет като изключително важен за превъоръжаването на българските въоръжени сили.

„Самолетите F-16 Block 70 са основна бойна платформа за нас и не е случайно, че ги купуваме именно от основния ни стратегически съюзник – Съединените американски щати“, каза министърът.

Той припомни, че договорът за придобиването на F-16 е подписан през 2019 г., по време на първия мандат на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, заедно с рамката за стратегическо партньорство между България и САЩ.

По думите на Запрянов в рамките на договора са доставени шест едноместни и два двуместни самолета, като и двата типа вече са приети на въоръжение и въведени в експлоатация.

„Още със сключването на договора през 2019 година бяха заложени 300 милиона лева за инфраструктура. Най-важните проекти, от които зависеше пристигането на самолетите и тренажора, са завършени и сертифицирани от експерти на САЩ“, обясни той.

Министърът отбеляза, че придобиването на F-16 Block 70 е част от по-широкия процес на технологично превъоръжаване и повишаване на оперативната съвместимост на българската армия в рамките на НАТО. Той допълни, че България е завършила и националния план за превъоръжаване по механизма SAFE, който вече е изпратен в Европейската комисия.

„С този нов самолет се придобива изцяло нова отбранителна система и нов начин на мислене при експлоатацията ѝ“, подчерта Запрянов.

Според него F-16 Block 70 ще гарантира надеждната защита на въздушното пространство на страната благодарение на усъвършенстваните си системи за наблюдение, комуникации и въоръжение, както и на пълната си оперативна съвместимост със съюзниците от НАТО.

„Подкрепата за модернизацията на българската армия е ключов приоритет за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на страната ни и принос за мира и стабилността на източния фланг на НАТО и Европа“, заяви министърът.

В обръщението си към командването и личния състав на Военновъздушните сили и Трета авиобаза той завърши с думите: