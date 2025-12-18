НА ЖИВО
      четвъртък, 18.12.25
          Война

          ВСУ нахлуват в Купянск от юг и запад, руската групировка „Запад" публикува „разходка в града", но на 20 километра от него

          Битката за Купянск
          Битката за Купянск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Страстите около Купянск продължават да кипят. Докато в града бушуват тежки боеве, медиите от двете страни се опитват да откраднат наратива, като последователно претендират за контрол над по-голямата част от него, пише „Рибар“.

          Кадрите от населеното място са редки и закъснели, като най-скорошните от украинска страна датират от началото на декември. Междувременно руските въоръжени сили публикуват видеоклипове, потвърждаващи успехите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в града.

          Например, украински сили са забелязани близо до сградата на градската администрация, а ВСУ напредва от юг и запад. Ситуацията в Кондрашовка остава несигурна – ВСУ твърдят, че са я превзели, въпреки че не предоставят доказателства.

          „Някои ресурси обаче, по някаква причина, се опитаха да инсценират нелепа „антикризисна“ ситуация, като публикуваха кадри уж на „войници от руските въоръжени сили, които се разхождат из Купянск“. Западни OSINT ресурси обаче откриха, че кадрите са направени в село Таволжанка, на 20 км североизточно от града“, пише „Рибар“.

          От Telegram канала отбелязват, че групировка войски „Запад“ на руската армия често преувеличава успехите си.

