Руските войски контролират по-голямата част от Степногорск в Запорожка област, пише Telegram каналът „Шепот фронта“. Оцелелите войници и офицери от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отказват да се предадат и се крият в мазетата на многоетажни сгради в центъра на града.

Твърди се, че те вече не представляват никаква заплаха за руската армия, което й позволява да напредва на север от града към река Конка и селищата по нея, и на североизток към Лукяновске и възела на отбраната на ВСУ при Новояковлевка.

Този укрепен район се състои от пет селища: Новояковлевское, Запасное, Новобойковске, Магдалиновка и Павловка. Между тях се простира мощна отбранителна линия на ВСУ, която преминава почти по цялата дължина на Запорожкия фронт.

Пробивът на този отбранителен възел ще позволи на руската групировка „Днепър“ да получи значителна подкрепа за настъпление към Камишеваха, чието превземане ще прекъсне магистралата Запорожие-Орехов, основната снабдителна артерия за Ореховския гарнизон на ВСУ.