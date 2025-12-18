НА ЖИВО
          WWF алармира: Новият план за „Витоша" отваря вратата за застрояване на парка

          Снимка: БГНЕС
          До 5 януари гражданите могат да изразят мнението си в рамките на общественото обсъждане относно предложението за промяна на плана за управление на Природен парк „Витоша“. От коалицията „За да остане природа в България“, част от която е и организацията WWF, предупреждават, че ако промените бъдат одобрени, това ще позволи изграждането на нови ски писти, пътища и водохващания в защитената територия.

          Природозащитниците изразяват силно безпокойство, че предложената актуализация на плана е проблемна в множество аспекти. Според тях модернизацията на лифтовете не бива да се използва като претекст за смекчаване на режимите за опазване на околната среда. Организациите призовават обществото да се включи активно в процедурата, като крайният срок за подаване на становища към Дирекцията на парка е 5 януари.

          Експертите от коалицията посочват редица процедурни нарушения. Въпреки че проектът очертава рамка за развитие на туризма, транспорта и водоползването, не е стартирана задължителната по закон екологична оценка. Освен това, липсва насрочено представяне на проекта на живо, което да даде възможност за директна дискусия с възложителя. Екоактивистите отбелязват, че са публикувани само документи, преработени през 2025 г., без достъп до приложенията, разработени в периода 2014–2015 г. Изборът на момент за обсъждане – по време на коледните и новогодишните празници – също е определен като крайно неподходящ за преглед на документация, чиято основна част надхвърля 500 страници.

          От WWF и партньорите им критикуват и качеството на самия документ. Данните за биологичните видове и местообитанията са отпреди десетилетие, а информацията за водите датира отпреди 15 години, въпреки ключовата роля на планината за водоснабдяването на София и околните населени места. Липсват и конкретни мерки за справяне с установените частни имоти, които по закон би трябвало да са публична държавна и общинска собственост.

          Според природозащитниците, новите текстове въвеждат изключения, позволяващи строеж на нови съоръжения на нови места, вместо да се фокусират върху ремонта на съществуващите. Те подчертават, че действащият план и Законът за горите не забраняват подмяната на старите лифтове. Липсата на действия в тази посока се отдава на нежеланието на собственика „Витоша – ски“. Поведението на дружеството е определено от екоорганизациите като форма на натиск върху институциите за прокарване на инвестиционни намерения, датиращи още от 2009 г., които включват нови сечи и строителство в най-стария природен парк на Балканите.

