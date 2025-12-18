НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Задържаха мъж за фалшиви аварийни сигнали в радиоефира във Варна

          0
          28
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Служители на „Икономическа полиция“ и Комисията за регулиране на съобщенията задържаха 49-годишен мъж, който в продължение на три месеца е излъчвал в радиоефира заблуждаващи съобщения, имитиращи оповестяване от Националната система за ранно предупреждение. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

          - Реклама -

          По данни на полицията мъжът е излъчвал в радиочестотния спектър на честота 430,7 мегахерца, като разпространяваните съобщения са били за опасност от радиоактивно замърсяване. Освен това той многократно е пускал и ислямски религиозен призив към молитва.

          Задържаха 54-годишен мъж в Кърджали по европейска заповед за арест Задържаха 54-годишен мъж в Кърджали по европейска заповед за арест

          При проведената акция органите на реда са открили и иззели пет радиостанции, два мобилни телефона, лаптоп, флашки и други материали, използвани за незаконните излъчвания.

          От полицията уточниха, че задържаният е от Варна и до момента не е бил криминално проявен. Същевременно е установено, че мъжът нееднократно е отправял заплахи за живота и здравето на друг мъж и семейството му.

          По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на Районната прокуратура във Варна.

          Служители на „Икономическа полиция“ и Комисията за регулиране на съобщенията задържаха 49-годишен мъж, който в продължение на три месеца е излъчвал в радиоефира заблуждаващи съобщения, имитиращи оповестяване от Националната система за ранно предупреждение. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

          - Реклама -

          По данни на полицията мъжът е излъчвал в радиочестотния спектър на честота 430,7 мегахерца, като разпространяваните съобщения са били за опасност от радиоактивно замърсяване. Освен това той многократно е пускал и ислямски религиозен призив към молитва.

          Задържаха 54-годишен мъж в Кърджали по европейска заповед за арест Задържаха 54-годишен мъж в Кърджали по европейска заповед за арест

          При проведената акция органите на реда са открили и иззели пет радиостанции, два мобилни телефона, лаптоп, флашки и други материали, използвани за незаконните излъчвания.

          От полицията уточниха, че задържаният е от Варна и до момента не е бил криминално проявен. Същевременно е установено, че мъжът нееднократно е отправял заплахи за живота и здравето на друг мъж и семейството му.

          По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на Районната прокуратура във Варна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          КРИБ защити частните болници от включване в Закона за обществените поръчки

          Дамяна Караджова -
          Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изпрати отворено писмо до медиите, народните представители и Министерския съвет
          Общество

          WWF алармира: Новият план за „Витоша“ отваря вратата за застрояване на парка

          Десислава Димитрова -
          До 5 януари гражданите могат да изразят мнението си в рамките на общественото обсъждане относно предложението за промяна на плана за управление на Природен парк „Витоша“.
          Война

          Одеса без трамваи вече седмица след удари по електропреносната мрежа

          Дамяна Караджова -
          Вече седмица Одеса е без трамваен транспорт

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions