Задържаха мъж за фалшиви аварийни сигнали в радиоефира във Варна

Служители на „Икономическа полиция“ и Комисията за регулиране на съобщенията задържаха 49-годишен мъж, който в продължение на три месеца е излъчвал в радиоефира заблуждаващи съобщения, имитиращи оповестяване от Националната система за ранно предупреждение. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

По данни на полицията мъжът е излъчвал в радиочестотния спектър на честота 430,7 мегахерца, като разпространяваните съобщения са били за опасност от радиоактивно замърсяване. Освен това той многократно е пускал и ислямски религиозен призив към молитва.

При проведената акция органите на реда са открили и иззели пет радиостанции, два мобилни телефона, лаптоп, флашки и други материали, използвани за незаконните излъчвания.

От полицията уточниха, че задържаният е от Варна и до момента не е бил криминално проявен. Същевременно е установено, че мъжът нееднократно е отправял заплахи за живота и здравето на друг мъж и семейството му.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на Районната прокуратура във Варна.