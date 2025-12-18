Започна протестът в центъра на София заради бюджета

Граждани се събират на протест в Триъгълника на властта в София, както и в други градове в страната. Демонстрацията е организирана от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), които още вчера отправиха публичен призив българите да се включат.

- Реклама -

Организаторите мотивират протеста с твърдението, че управляващите са направили пореден опит да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков. Основните искания на ПП-ДБ са честни избори и промени в Изборния кодекс.

От ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ коментираха, че ситуацията е била „политически тест“ за народните представители от ПП-ДБ. Въпреки настояването на БСП да не се прави „нова крачка назад“, в сряда парламентът прие удължителния закон за бюджета на първо и второ четене.

От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че организаторите са уведомили Столичната община и че силите на реда са в режим на подготовка. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов заяви, че около 20 контролно-пропускателни пункта ще бъдат изградени в района на протеста, като проверките ще бъдат насочени основно към лица с профил на провокатори.

Около 18:00 часа граждани започнаха да се събират и пред Съдебната палата в София с протест срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. По първоначална информация се очаква по-късно протестиращите оттам да се присъединят към демонстрацията в Триъгълника на властта.