      четвъртък, 18.12.25
          Започна протестът в центъра на София заради бюджета

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Граждани се събират на протест в Триъгълника на властта в София, както и в други градове в страната. Демонстрацията е организирана от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), които още вчера отправиха публичен призив българите да се включат.

          Организаторите мотивират протеста с твърдението, че управляващите са направили пореден опит да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков. Основните искания на ПП-ДБ са честни избори и промени в Изборния кодекс.

          От ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ коментираха, че ситуацията е била „политически тест“ за народните представители от ПП-ДБ. Въпреки настояването на БСП да не се прави „нова крачка назад“, в сряда парламентът прие удължителния закон за бюджета на първо и второ четене.

          От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че организаторите са уведомили Столичната община и че силите на реда са в режим на подготовка. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов заяви, че около 20 контролно-пропускателни пункта ще бъдат изградени в района на протеста, като проверките ще бъдат насочени основно към лица с профил на провокатори.

          Около 18:00 часа граждани започнаха да се събират и пред Съдебната палата в София с протест срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. По първоначална информация се очаква по-късно протестиращите оттам да се присъединят към демонстрацията в Триъгълника на властта.

          2 КОМЕНТАРА

          1. Започна протестът в центъра на София заради бюджета!
            ALO!! АЛО!?? Какво ни набутвате все този бюджет!Сложилисте ни го като пробита, воняща, рибена косервна кутия пред лицето ни!! Не може да се оправи нищо съществено без бобичек – бодичек !!!Държавата е окрадена напълно и е забримчена в милиардни ЗАЕМИ! АЛО!!??? АЛО ???!!!Водят ни към кланица!!!! Тези същите от Парламента и правителството!!!! Те са реално на власт до денят на новите избори!!Така е заложено в извратения „закон“! Ще им пръднем без извинение на „лабубуто“! В последните 36 години никога не ни е било лесно! Защото сме се държали като лалугери! Скрити в дупките си – мълчаливи! За известно време излезнахме от тях, но се държахме също като лалугери и само църкаме!! Излъгаха ни и ни изпоядоха западните хиени, чакали и лисици! И до днес!! Забравих ме,че сме по кръв Левове-Лъвове и си платаме буквално с плътта и кръвта си – с децата си!!!
            Аз съм Българин и знам: Левът, когато се „събуди“ проверява прайда – рода си! Издушва чуждото семе и изпъжда, и разкъсва нахълталите хиени и чакали! Не направим ли ние сега това действително ще бъдем жалки лалугери , а не по кръв и по вяра, каквото сме -Левове! Левът си е Лъв!!! Не ни трябва стадо от лъвове! Имаме си достатъчно лъвици и лъвчета!!! Те трябва да видят примера на бащите си!!!!
            Лъвове, трябва да спрем хиените с Божия Пример и Христова Сила!!! Тия хора са готови да ни откъсват главите публично в името на Фон дер Лайен и евро съюза! Мирчев изпада в мечтания за екзалтацията, която щял да получи в тези моменти!! Но има и други хора , които като усетят, че това е реалният им задушаващ край ще му прегризат гърлото! Няма къде да се скриеш лабубо откачено!

