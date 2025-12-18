Зеленски: Лъжата на Путин за Купянск не издържа пред света

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че всички съюзници са наясно с лъжата на Владимир Путин относно предполагаемото превземане на град Купянск в Харковска област. Думите му бяха изречени по време на онлайн брифинг в WhatsApp, малко преди пристигането му в Брюксел за срещата на върха на ЕС.

На въпрос дали международните партньори са разбрали, че твърденията на руския президент не отговарят на истината, и как това се е отразило на преговорите, Зеленски отговори категорично.

„Това оказа голямо влияние както върху американците, така и върху европейците. Всички го оцениха високо. Нашите войници държат Купянск. И фактът, че аз лично бях там, сложи край на лъжите на Путин за окупирани нови територии“, подчерта украинският държавен глава.

Зеленски припомни, че на 12 декември, в Деня на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна, той лично посети Купянск и записа видеообръщение от града. По време на визитата си се е запознал с действията и успехите на украинските защитници в района.

Според президента именно резултатите на фронта в този момент са ключови, за да може Украйна да постига и резултати в дипломацията. Посещението му се проведе на фона на твърденията на руските военни, че Купянск е бил превзет – информация, която Киев категорично отрича.