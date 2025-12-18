НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Зеленски: Лъжата на Путин за Купянск не издържа пред света

          0
          97
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че всички съюзници са наясно с лъжата на Владимир Путин относно предполагаемото превземане на град Купянск в Харковска област. Думите му бяха изречени по време на онлайн брифинг в WhatsApp, малко преди пристигането му в Брюксел за срещата на върха на ЕС.

          - Реклама -

          На въпрос дали международните партньори са разбрали, че твърденията на руския президент не отговарят на истината, и как това се е отразило на преговорите, Зеленски отговори категорично.

          „Това оказа голямо влияние както върху американците, така и върху европейците. Всички го оцениха високо. Нашите войници държат Купянск. И фактът, че аз лично бях там, сложи край на лъжите на Путин за окупирани нови територии“, подчерта украинският държавен глава.

          Зеленски припомни, че на 12 декември, в Деня на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна, той лично посети Купянск и записа видеообръщение от града. По време на визитата си се е запознал с действията и успехите на украинските защитници в района.

          Според президента именно резултатите на фронта в този момент са ключови, за да може Украйна да постига и резултати в дипломацията. Посещението му се проведе на фона на твърденията на руските военни, че Купянск е бил превзет – информация, която Киев категорично отрича.

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че всички съюзници са наясно с лъжата на Владимир Путин относно предполагаемото превземане на град Купянск в Харковска област. Думите му бяха изречени по време на онлайн брифинг в WhatsApp, малко преди пристигането му в Брюксел за срещата на върха на ЕС.

          - Реклама -

          На въпрос дали международните партньори са разбрали, че твърденията на руския президент не отговарят на истината, и как това се е отразило на преговорите, Зеленски отговори категорично.

          „Това оказа голямо влияние както върху американците, така и върху европейците. Всички го оцениха високо. Нашите войници държат Купянск. И фактът, че аз лично бях там, сложи край на лъжите на Путин за окупирани нови територии“, подчерта украинският държавен глава.

          Зеленски припомни, че на 12 декември, в Деня на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна, той лично посети Купянск и записа видеообръщение от града. По време на визитата си се е запознал с действията и успехите на украинските защитници в района.

          Според президента именно резултатите на фронта в този момент са ключови, за да може Украйна да постига и резултати в дипломацията. Посещението му се проведе на фона на твърденията на руските военни, че Купянск е бил превзет – информация, която Киев категорично отрича.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия порази обекти от енергийната инфраструктура на Украйна и цехове за производство на дронове

          Иван Христов -
          Руските сили са нанесли удари по енергийни обекти и съоръжения за производство на дронове в Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от...
          Икономика

          Испания закупува 100 военни хеликоптера

          Пола Жекова -
          Поръчани са 100 хеликоптера от Airbus от Испанското министерство на отбраната. ,,Покупката е разделена на четири отделни договора с цел да ускори модернизацията на...
          Политика

          Великобритания наложи санкции на още руски петролни компании

          Никола Павлов -
          Великобритания разшири санкционния си режим срещу Русия, като наложи ограничителни мерки върху руските петролни компании „Татнефт“, „Русснефт“, „Руснефтегаз“ и „ННК-Ойл“. Това става ясно от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions