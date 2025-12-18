Зеленски: Путин със сигурност няма да се съгласи на диалог, ако ЕС не консискува замразените руски активи

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ако ЕС не успее да постигне споразумение за финансиране на Украйна със замразените руски активи, това ще направи страната му по-уязвима и ще застраши дипломатическото решение на конфликта, предава „Украинская правда“ Той направи това изявление по време на онлайн медийна конференция на път за Брюксел.

Украинският лидер отговаряше на въпрос какво ще направи Украйна, ако ЕС откаже да използва замразените руски активи в подкрепа на Киев.

„Ако Украйна няма такива пари, тя е в по-слаба позиция. Изкушението на Путин да ни завземе расте, защото сме в позиция, в която нямаме достатъчно пари, за да живеем и да купуваме оръжия. И той разбира, че ще бъдем по-слаби и по-уязвими“, посочи Зеленски.

„И е абсолютно ясно, че той определено няма да иска дипломатически подход. Определено няма да иска дипломация или диалог“, подчерта той.

Зеленски заяви също, че ако войната приключи, руските средства, замразени на Запад, ще бъдат използвани за възстановяване на Украйна.

В четвъртък беше обявено, че дипломати от държави-членки на Европейския съюз са постигнали предварително споразумение за използване на замразени руски активи за предоставяне на „репарационен заем“ на Украйна през 2026-27 г., но окончателното решение трябва да бъде взето от лидерите на държавите-членки на ЕС на заседание на Европейския съвет.