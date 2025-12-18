НА ЖИВО
          - Реклама -
          Земетресение край Дубровник разтърси Адриатика

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          През изминалата нощ е регистрирано земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер с епицентър в Адриатическо море, в близост до остров Млет край Дубровник. Информацията е на Хърватската сеизмологична служба и е разпространена от националната телевизия ХРТ.

          По данни на сеизмолозите интензитетът в епицентралната зона е оценен на пета степен по Европейската макросеизмична скала (EMS). Трусът е бил усетен по цялото Дубровнишко крайбрежие.

          Земетресение от 4,2 по Рихтер разтърси турския окръг Хатай

          Международни сеизмологични служби също съобщиха за земетресението, като според техните първоначални данни епицентърът е бил в Адриатическо море, недалеч от остров Млет, на дълбочина около 10 километра. Първите оценки на магнитуда са били за 4,4 по Рихтер, отбелязва ХРТ.

          Към момента няма постъпила информация за нанесени материални щети или пострадали хора.

          Земетресение от 4,2 по Рихтер разтърси турския окръг Хатай

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          България с огромно международно признание от Африканския съюз, Ватикана и Международната академия по дипломация (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          На 12 декември 2025 година, в тържествената зала „Сан Джовани XXIII“ във Ватикана, експертът по арабските страни и предприемач от Република България Анастас Терзобалиев...
          Икономика

          Мащабен протест в Брюксел: Над 10 000 фермери и български представители искат промяна в политиката на ЕС

          Пола Жекова -
          Над 10 000 земеделски производители от целия Европейски съюз се събраха днес на мащабен протест в Брюксел. Организатор на демонстрацията е най-голямата европейска браншова...
          Политика

          Сърбия и Китай разширяват стратегическото си партньорство с фокус върху аеро-космическите технологии

          Красимир Попов -
          Сърбия и Китай задълбочават стратегическото си партньорство чрез сътрудничество в сферата на аеро-космическите технологии, заяви сръбският министър на земеделието Драган Гламочич. Той говори в...

