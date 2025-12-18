Земетресение край Дубровник разтърси Адриатика

През изминалата нощ е регистрирано земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер с епицентър в Адриатическо море, в близост до остров Млет край Дубровник. Информацията е на Хърватската сеизмологична служба и е разпространена от националната телевизия ХРТ.

По данни на сеизмолозите интензитетът в епицентралната зона е оценен на пета степен по Европейската макросеизмична скала (EMS). Трусът е бил усетен по цялото Дубровнишко крайбрежие.

Международни сеизмологични служби също съобщиха за земетресението, като според техните първоначални данни епицентърът е бил в Адриатическо море, недалеч от остров Млет, на дълбочина около 10 километра. Първите оценки на магнитуда са били за 4,4 по Рихтер, отбелязва ХРТ.

Към момента няма постъпила информация за нанесени материални щети или пострадали хора.