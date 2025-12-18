Желязков към Фон дер Лайен: България е готова да бъде активен и отговорен партньор в паричния съюз

България е готова да бъде активен и отговорен партньор в рамките на паричния съюз на Европейския съюз. Това заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков, който подари серията български евромонети на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.
Министър-председателят изрази благодарност към Урсула фон дер Лайен за последователната подкрепа на Европейската комисия в процеса на присъединяване на България към еврозоната. По думите му конструктивният диалог и експертната помощ на ЕК през всички етапи на подготовката са били решаващи за напредъка на страната.
По време на срещата премиерът представи националните символи, изобразени на гърба на българските евромонети, като подчерта, че те отразяват българската история, културна идентичност и мястото на страната в европейското семейство.
Росен Желязков заяви още, че членството на България в еврозоната е последната ключова стъпка към пълната европейска интеграция на страната в икономическите и финансовите структури на Европейския съюз.
България е готова да бъде активен и отговорен партньор в рамките на паричния съюз на Европейския съюз. Това заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков, който подари серията български евромонети на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.
Министър-председателят изрази благодарност към Урсула фон дер Лайен за последователната подкрепа на Европейската комисия в процеса на присъединяване на България към еврозоната. По думите му конструктивният диалог и експертната помощ на ЕК през всички етапи на подготовката са били решаващи за напредъка на страната.
По време на срещата премиерът представи националните символи, изобразени на гърба на българските евромонети, като подчерта, че те отразяват българската история, културна идентичност и мястото на страната в европейското семейство.
Росен Желязков заяви още, че членството на България в еврозоната е последната ключова стъпка към пълната европейска интеграция на страната в икономическите и финансовите структури на Европейския съюз.
Желязков към Фон дер Лайен: България е готова да бъде активен и отговорен партньор в паричния съюз!
Тия хора с готови да ни откъсват и главите публично в името на Фон дер Лайен и евро съюза! Ивайло Мирчев изпада в мечтания за екзалтиката, която ще получи в тези моменти!!Но има и други хора , които като като усетят, че това е реалният им задушаващ край ще му прегризат гърлото! Няма къде да се скриеш лабубо откачено!