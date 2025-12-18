Желязков към Фон дер Лайен: България е готова да бъде активен и отговорен партньор в паричния съюз

България е готова да бъде активен и отговорен партньор в рамките на паричния съюз на Европейския съюз. Това заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков, който подари серията български евромонети на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

„Приемането на еврото е резултат от последователни усилия и реформи и ще допринесе за икономическа стабилност, по-голямо доверие и нови възможности за българските граждани и бизнеса", подчерта премиерът.

Министър-председателят изрази благодарност към Урсула фон дер Лайен за последователната подкрепа на Европейската комисия в процеса на присъединяване на България към еврозоната. По думите му конструктивният диалог и експертната помощ на ЕК през всички етапи на подготовката са били решаващи за напредъка на страната.

„Тази подкрепа е ключова за успешното финализиране на процеса и пълноценната интеграция на България в еврозоната“, изтъкна Желязков.

По време на срещата премиерът представи националните символи, изобразени на гърба на българските евромонети, като подчерта, че те отразяват българската история, културна идентичност и мястото на страната в европейското семейство.

Росен Желязков заяви още, че членството на България в еврозоната е последната ключова стъпка към пълната европейска интеграция на страната в икономическите и финансовите структури на Европейския съюз.