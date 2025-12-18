НА ЖИВО
          Желязков към Фон дер Лайен: България е готова да бъде активен и отговорен партньор в паричния съюз

          Снимка: Радослав Първанов, БТА
          България е готова да бъде активен и отговорен партньор в рамките на паричния съюз на Европейския съюз. Това заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков, който подари серията български евромонети на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

          „Приемането на еврото е резултат от последователни усилия и реформи и ще допринесе за икономическа стабилност, по-голямо доверие и нови възможности за българските граждани и бизнеса“, подчерта премиерът.

          Министър-председателят изрази благодарност към Урсула фон дер Лайен за последователната подкрепа на Европейската комисия в процеса на присъединяване на България към еврозоната. По думите му конструктивният диалог и експертната помощ на ЕК през всички етапи на подготовката са били решаващи за напредъка на страната.

          Премиерът Желязков ще представя България на заседанието на Европейския съвет Премиерът Желязков ще представя България на заседанието на Европейския съвет

          „Тази подкрепа е ключова за успешното финализиране на процеса и пълноценната интеграция на България в еврозоната“, изтъкна Желязков.

          По време на срещата премиерът представи националните символи, изобразени на гърба на българските евромонети, като подчерта, че те отразяват българската история, културна идентичност и мястото на страната в европейското семейство.

          Росен Желязков заяви още, че членството на България в еврозоната е последната ключова стъпка към пълната европейска интеграция на страната в икономическите и финансовите структури на Европейския съюз.

          „Това е естествен завършек на европейския път на България и я поставя в ядрото на икономическата интеграция на ЕС“, подчерта министър-председателят.

          - Реклама -

          Общество

          България и РСМ с краен срок за жп тунела – 2028 година

          Пламена Ганева -
          До 2028 година трансграничният железопътен тунел между България и Република Северна Македония трябва да бъде завършен. Това заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на...
          Война

          ВСУ нахлуват в Купянск от юг и запад, руската групировка „Запад“ публикува „разходка в града“, но на 20 километра от него

          Иван Христов -
          Страстите около Купянск продължават да кипят. Докато в града бушуват тежки боеве, медиите от двете страни се опитват да откраднат наратива, като последователно претендират...
          Война

          ВСУ загубиха Степногорск, руската армия опря в мощен украински укрепен район, държащ цялата отбрана на Запорожко направление

          Иван Христов -
          Руските войски контролират по-голямата част от Степногорск в Запорожка област, пише Telegram каналът „Шепот фронта“. Оцелелите войници и офицери от Въоръжените сили на Украйна...

          1 коментар

          1. Желязков към Фон дер Лайен: България е готова да бъде активен и отговорен партньор в паричния съюз!
            Тия хора с готови да ни откъсват и главите публично в името на Фон дер Лайен и евро съюза! Ивайло Мирчев изпада в мечтания за екзалтиката, която ще получи в тези моменти!!Но има и други хора , които като като усетят, че това е реалният им задушаващ край ще му прегризат гърлото! Няма къде да се скриеш лабубо откачено!

