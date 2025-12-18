Жестоки дербита за Купата на България: Левски ще гостува на Лудогорец

Жребият за 1/4-финалите в турнира за Купата на България по футбол оформи страхотни сблъсъци. Лидерът в Първа лига Левски гостува на актуалния носител на трофея Лудогорец, а в друга интригуваща двойка ЦСКА е домакин на ЦСКА 1948.

Пловдивските Локомотив и Ботев ще се изправят в ново градско дерби на „Лаута“, а Ботев Враца посреща Арда под Околчица.

Победителят се определя в един мач, като от четвъртфиналната фаза в действие ще бъде и ВАР системата.

Срещите от последните осем са насрочени за 10-12 февруари, 2026 г.

Пълен жребий за 1/4-финалите:

Локомотив Пловдив – Ботев Пловдив

Ботев Враца – Арда Кърджали

ЦСКА – ЦСКА 1948

Лудогорец – Левски