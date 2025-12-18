НА ЖИВО
          Жестоки дербита за Купата на България: Левски ще гостува на Лудогорец

          На четвъртфиналите ще има пловдиско дерби между Локомотив и Ботев, а ЦСКА ще приеме ЦСКА 1948

          Снимка: БГНЕС
          Жребият за 1/4-финалите в турнира за Купата на България по футбол оформи страхотни сблъсъци. Лидерът в Първа лига Левски гостува на актуалния носител на трофея Лудогорец, а в друга интригуваща двойка ЦСКА е домакин на ЦСКА 1948.

          Пловдивските Локомотив и Ботев ще се изправят в ново градско дерби на „Лаута“, а Ботев Враца посреща Арда под Околчица.

          Победителят се определя в един мач, като от четвъртфиналната фаза в действие ще бъде и ВАР системата.

          Срещите от последните осем са насрочени за 10-12 февруари, 2026 г.

          Пълен жребий за 1/4-финалите:

          Локомотив Пловдив – Ботев Пловдив

          Ботев Враца – Арда Кърджали

          ЦСКА – ЦСКА 1948

          Лудогорец – Левски

