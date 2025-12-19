Австралия отбелязва седмица от стрелбата в Бондай с ден на размисъл и мерки за оръжията

Австралия ще отбележи една седмица от масовата стрелба на плажа Бондай с национален ден на размисъл. Това обяви премиерът Антъни Албанезе, който представи и планове за мащабна национална програма за обратно изкупуване на оръжия.

Албанезе призова австралийците да запалят свещи в 18:47 ч. в неделя, 21 декември – „точно една седмица след нападението“.

„Този ден е за да застанем рамо до рамо с еврейската общност, да ги прегърнем и всички австралийци да споделят тяхната скръб. Това е момент да спрем, да размислим и да потвърдим, че омразата и насилието никога няма да определят кои сме ние като австралийци“, каза премиерът.

Той съобщи още, че страната планира и национален ден на траур, който ще се проведе през новата година.

„Това ще даде на семействата време и пространство да погребат близките си и да подкрепят онези, които все още се възстановяват“, добави Албанезе.

Австралийският министър-председател обяви и стартирането на национална програма за обратно изкупуване на оръжия с цел да бъдат изтеглени „излишните, новозабранените и незаконните огнестрелни оръжия“.

По думите му това ще бъде най-голямата подобна кампания от 1996 г. насам, когато Австралия въведе строги ограничения след стрелбата в Порт Артур, при която загинаха 35 души.

„Австралийските закони за оръжията бяха съществено реформирани след трагедията в Порт Артур. Ужасните събития в Бондай показват, че трябва да изтеглим повече оръжия от улиците“, заяви Албанезе.

Саджид Акрам и синът му Навид са обвинени в убийството на 15 души при антисемитска атака на плажа Бондай на 14 декември вечерта – най-смъртоносната масова стрелба в Австралия от трагедията в Порт Артур насам.