      петък, 19.12.25
          Австралия отбелязва седмица от стрелбата в Бондай с ден на размисъл и мерки за оръжията

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Австралия ще отбележи една седмица от масовата стрелба на плажа Бондай с национален ден на размисъл. Това обяви премиерът Антъни Албанезе, който представи и планове за мащабна национална програма за обратно изкупуване на оръжия.

          Албанезе призова австралийците да запалят свещи в 18:47 ч. в неделя, 21 декември – „точно една седмица след нападението“.

          „Този ден е за да застанем рамо до рамо с еврейската общност, да ги прегърнем и всички австралийци да споделят тяхната скръб. Това е момент да спрем, да размислим и да потвърдим, че омразата и насилието никога няма да определят кои сме ние като австралийци“, каза премиерът.

          Той съобщи още, че страната планира и национален ден на траур, който ще се проведе през новата година.

          „Това ще даде на семействата време и пространство да погребат близките си и да подкрепят онези, които все още се възстановяват“, добави Албанезе.

          Австралийският министър-председател обяви и стартирането на национална програма за обратно изкупуване на оръжия с цел да бъдат изтеглени „излишните, новозабранените и незаконните огнестрелни оръжия“.

          Австралия в траур след кървавата атака в Сидни по време на Ханука Австралия в траур след кървавата атака в Сидни по време на Ханука

          По думите му това ще бъде най-голямата подобна кампания от 1996 г. насам, когато Австралия въведе строги ограничения след стрелбата в Порт Артур, при която загинаха 35 души.

          „Австралийските закони за оръжията бяха съществено реформирани след трагедията в Порт Артур. Ужасните събития в Бондай показват, че трябва да изтеглим повече оръжия от улиците“, заяви Албанезе.

          Саджид Акрам и синът му Навид са обвинени в убийството на 15 души при антисемитска атака на плажа Бондай на 14 декември вечерта – най-смъртоносната масова стрелба в Австралия от трагедията в Порт Артур насам.

