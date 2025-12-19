Австралия отбелязва седмица от стрелбата в Бондай с ден на размисъл и мерки за оръжията

Австралия ще отбележи една седмица от масовата стрелба на плажа Бондай с национален ден на размисъл. Това обяви премиерът Антъни Албанезе, който представи и планове за мащабна национална програма за обратно изкупуване на оръжия.
Албанезе призова австралийците да запалят свещи в 18:47 ч. в неделя, 21 декември – „точно една седмица след нападението“.
Той съобщи още, че страната планира и национален ден на траур, който ще се проведе през новата година.
Австралийският министър-председател обяви и стартирането на национална програма за обратно изкупуване на оръжия с цел да бъдат изтеглени „излишните, новозабранените и незаконните огнестрелни оръжия“.
По думите му това ще бъде най-голямата подобна кампания от 1996 г. насам, когато Австралия въведе строги ограничения след стрелбата в Порт Артур, при която загинаха 35 души.
Саджид Акрам и синът му Навид са обвинени в убийството на 15 души при антисемитска атака на плажа Бондай на 14 декември вечерта – най-смъртоносната масова стрелба в Австралия от трагедията в Порт Артур насам.

