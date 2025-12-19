Австралия предаде на Украйна 12 танка Abrams

Австралия достави последната партида от 49 танка Abrams на Украйна като част от пакета си за военна помощ, съобщава ABC.

„Първите 37 танка пристигнаха през юли, а последните 12 пристигнаха през последните две седмици. (…) Последната пратка беше изпратена през октомври с търговски товарен кораб, придружен от петима военнослужещи от въоръжените сили на Австралия. Пратката пристигна в Европа 55 дни по-късно“, съобщи ABC на уебсайта си.

След пристигането си в Европа танковете бяха транспортирани до тайно място в Полша, което 16 други австралийски военнослужещи превърнаха във временен ремонтен обект.

След проверка и ремонт танковете са предадени на Украйна.