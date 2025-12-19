НА ЖИВО
          Война

          Австралия предаде на Украйна 12 танка Abrams

          Abrams
          Abrams
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Австралия достави последната партида от 49 танка Abrams на Украйна като част от пакета си за военна помощ, съобщава ABC.

          „Първите 37 танка пристигнаха през юли, а последните 12 пристигнаха през последните две седмици. (…) Последната пратка беше изпратена през октомври с търговски товарен кораб, придружен от петима военнослужещи от въоръжените сили на Австралия. Пратката пристигна в Европа 55 дни по-късно“, съобщи ABC на уебсайта си.

          След пристигането си в Европа танковете бяха транспортирани до тайно място в Полша, което 16 други австралийски военнослужещи превърнаха във временен ремонтен обект.

          След проверка и ремонт танковете са предадени на Украйна.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          ЦСКА: Любо Пенев премина първия курс по имунотерапия

          Николай Минчев -
          Фондация ЦСКА продължава активната си кампания в подкрепа на легендарния нападател Любослав Пенев, който се бори с тежко заболяване в Германия. Любо вече премина...
          Политика

          Министерството на отбраната сключи договор за над 4000 пистолета за Сухопътните войски

          Десислава Димитрова -
          МО е подписало рамково споразумение за доставка на повече от 4000 пистолета за нуждите на Сухопътните войски, съобщи министърът на отбраната в оставка Запрянов.
          Война

          Украйна порази танкер от „сенчестия флот“ на Русия в Средиземно море

          Иван Христов -
          Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е провела нова, безпрецедентна специална операция в Средиземно море на повече от 2000 километра от страната. Източници на УНИАН...

