Българин почина в арест в САЩ, причината се изяснява

56-годишният български гражданин Ненко Станев Ганчев е починал на 15 декември, докато е бил задържан в ареста на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) в Болдуин, щата Мичиган. Информацията е публикувана на официалния сайт на ICE.
По първоначални данни се предполага, честава дума за естествена смърт, като точната причина за кончината все още се изяснява и е в процес на официално разследване.
Според съобщението на американските власти, Ганчев е бил открит в безсъзнание по време на рутинна проверка в килията си.
Медицинският персонал на задържащото съоръжение е реагирал незабавно, като е започнал сърдечно-белодробна реанимация и е подал сигнал до местните служби за спешна помощ.
Въпреки предприетите действия, лекар е констатирал смъртта на българския гражданин.
От ICE посочват, че по случая са уведомени всички компетентни институции, а разследването на обстоятелствата около смъртта продължава, включително с цел установяване на точната медицинска причина за фаталния инцидент.
