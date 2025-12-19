НА ЖИВО
          НачалоСвятКрими

          Българин почина в арест в САЩ, причината се изяснява

          56-годишният български гражданин Ненко Станев Ганчев е починал на 15 декември, докато е бил задържан в ареста на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) в Болдуин, щата Мичиган. Информацията е публикувана на официалния сайт на ICE.

          По първоначални данни се предполага, че става дума за естествена смърт, като точната причина за кончината все още се изяснява и е в процес на официално разследване.

          Според съобщението на американските власти, Ганчев е бил открит в безсъзнание по време на рутинна проверка в килията си.

          „На 15 декември в 21:54 ч. местно време задържаният е намерен в безсъзнание на пода в килията си по време на редовна проверка“, се посочва в информацията на ICE.

          Медицинският персонал на задържащото съоръжение е реагирал незабавно, като е започнал сърдечно-белодробна реанимация и е подал сигнал до местните служби за спешна помощ.

          „На място незабавно е оказана първа медицинска помощ, включително кардиопулмонална реанимация, а парамедиците са продължили опитите за реанимация след пристигането си“, уточняват от Имиграционната и митническа служба.

          Въпреки предприетите действия, лекар е констатирал смъртта на българския гражданин.

          От ICE посочват, че по случая са уведомени всички компетентни институции, а разследването на обстоятелствата около смъртта продължава, включително с цел установяване на точната медицинска причина за фаталния инцидент.

          

          

