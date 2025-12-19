НА ЖИВО
          БДЖ осигурява допълнителни места във влаковете за предстоящите празници

          Националният железопътен превозвач предприема мерки за обезпечаване на засиления трафик през почивните дни. Влаковите композиции ще се движат с увеличен състав, като по този начин ще бъдат осигурени между 5000 и 10 000 повече места за пътниците. Това обяви Анатолий Атанасов, директор „Оперативна дейност” в „БДЖ – Пътнически превози”.

          Атанасов беше категоричен, че дружеството прави всичко възможно, за да удовлетвори нуждите на пътуващите. По отношение на комфорта и оплакванията за студени вагони през зимния сезон, той разясни процедурата: при докладване на подобен технически проблем, незабавно се предприемат мерки за отстраняването му чрез ремонт.

          Пред телевизия „Нова нюз“ директорът коментира мащаба на тези неизправности: „Случаите се ограничават до 2–3 на ден. От 550 влака говорим за 2–3 вагона на ден“.

          Погледът на железниците е насочен и към дългосрочното обновяване на подвижния състав. „Разчитаме най-вече на електрическите мотрисни влакове, които ще дойдат по Плана за възстановяване и устойчивост. Там са предвидени 25 влака на “Шкода“ и 35 – на “Алстом“. С тяхна помощ превозвачите ще успеят да сменят над 50% от съставите на влаковете, които возят пътници”, обясни още Анатолий Атанасов.

