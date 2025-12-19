НА ЖИВО
          БДЖ с ново разписание и повече връзки между населените места заради празниците

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          От началото на седмицата „БДЖ – Пътнически превози“ работи с ново разписание. В редица региони са осигурени допълнителни връзки между населени места, като част от промените в графика са направени след предложения от местните власти и граждани.

          Влаковете ще се движат с повече вагони, което ще осигури между 5 000 и 10 000 допълнителни места за пътниците, съобщи директорът „Оперативна дейност“ в „БДЖ – Пътнически превози“ Анатолий Атанасов.

          В Обедния информационен блок на NOVA News той подчерта, че се полагат усилия да бъдат удовлетворени нуждите на пътуващите.

          По повод сигналите за студени вагони Атанасов обясни, че при всеки подаден сигнал се реагира незабавно.

          „Случаите се ограничават до 2–3 на ден. От 550 влака говорим за 2–3 вагона на ден”, каза Анатолий Атанасов.

          Той коментира и обновлението на подвижния състав на БДЖ, като акцент постави върху доставките по Плана за възстановяване и устойчивост.

          „Разчитаме най-вече на електрическите мотрисни влакове, които ще дойдат по Плана за възстановяване и устойчивост. Там са предвидени 25 влака на „Шкода“ и 35 – на „Алстом“. С тяхна помощ превозвачите ще успеят да сменят над 50% от съставите на влаковете, които возят пътници”, обясни Атанасов.

