Безплатен градски транспорт в Пловдив за Нова година

Всички линии на градския транспорт в Пловдив ще бъдат безплатни за пътниците на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г.. Това обяви кметът на Пловдив Костадин Димитров във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници.

„С тази мярка целим да улесним придвижването на пловдивчани и гостите на града в празничните дни и да осигурим по-добра организация на транспортното обслужване“, заяви Костадин Димитров.

По думите му през тази година Община Пловдив е подготвила пъстра празнична програма за Коледа и Нова година, като събитията и коледните забавления в централната част на града ще продължат в новогодишната нощ до 2–3 часа.

Кметът подчерта, че за тазгодишните празници градът е с по-богата и обновена коледна украса, като от вчера Градската градина е допълнена със светещи звезди и орнаменти, реализирани по Национален фонд „Култура“.

В нощта срещу Нова година, на 31 декември, автобусните линии с номера 1, 4, 26 и 66 ще бъдат с удължено работно време и ще превозват пътници до 1:00 часа.

В периода от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. включително всички линии на градския транспорт ще се движат по празнично разписание, като в навечерието на Коледа – 24 декември, автобусите ще се движат до 21:00 часа.