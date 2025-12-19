НА ЖИВО
          Безплатен градски транспорт в Пловдив за Нова година

          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Всички линии на градския транспорт в Пловдив ще бъдат безплатни за пътниците на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г.. Това обяви кметът на Пловдив Костадин Димитров във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници.

          „С тази мярка целим да улесним придвижването на пловдивчани и гостите на града в празничните дни и да осигурим по-добра организация на транспортното обслужване“,

          заяви Костадин Димитров.

          По думите му през тази година Община Пловдив е подготвила пъстра празнична програма за Коледа и Нова година, като събитията и коледните забавления в централната част на града ще продължат в новогодишната нощ до 2–3 часа.

          Кметът подчерта, че за тазгодишните празници градът е с по-богата и обновена коледна украса, като от вчера Градската градина е допълнена със светещи звезди и орнаменти, реализирани по Национален фонд „Култура“.

          В нощта срещу Нова година, на 31 декември, автобусните линии с номера 1, 4, 26 и 66 ще бъдат с удължено работно време и ще превозват пътници до 1:00 часа.

          В периода от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. включително всички линии на градския транспорт ще се движат по празнично разписание, като в навечерието на Коледа – 24 декември, автобусите ще се движат до 21:00 часа.

          Политика

          Министерството на отбраната сключи договор за над 4000 пистолета за Сухопътните войски

          Десислава Димитрова -
          МО е подписало рамково споразумение за доставка на повече от 4000 пистолета за нуждите на Сухопътните войски, съобщи министърът на отбраната в оставка Запрянов.
          Общество

          БДЖ с ново разписание и повече връзки между населените места заради празниците

          Дамяна Караджова -
          От началото на седмицата „БДЖ – Пътнически превози“ работи с ново разписание.
          Крими

          Българин почина в арест в САЩ, причината се изяснява

          Никола Павлов -
          56-годишният български гражданин Ненко Станев Ганчев е починал на 15 декември, докато е бил задържан в ареста на Имиграционната и митническа служба на САЩ...

