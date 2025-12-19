Близо 164 кг хероин, предназначени за България, задържани на турско-иранската граница

На митническия пункт Гюрбулак край град Догубеязит в Източна Турция турските власти са предотвратили опит за нелегален трафик на 163,9 килограма хероин, който е трябвало да бъде пренесен през Турция до България.

По данни на турската държавна радио и телевизия ТРТ Хабер наркотичното вещество е било открито в тир, превозващ хранителни стоки за България, като товарът е бил деклариран като консервирани храни.

Камионът е влязъл в Турция от Иран и е бил подложен на щателна проверка на граничния пункт от екипи на областната жандармерия в Догубеязит, съвместно със служители на Дирекцията за охрана на митниците.

При извършената митническа инспекция са открити 1152 пластмасови буркана, подредени в 48 кашона, в които е било укрито общото количество от 163,9 кг хероин.

Шофьорът на тежкотоварния автомобил, ирански гражданин, е задържан и срещу него е повдигнато обвинение за наркотрафик.