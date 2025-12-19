„Ботев“ Пловдив и европейска шампионка по шахмат ще зарадват деца на „Колежа“

Най-старият български футболен клуб „Ботев“ Пловдив и европейската шампионка по шахмат за 2023 г. Виктория Радева организират специален шахматен празник за децата на Пловдив.

Футболно-шахматната фиеста ще се проведе на 20 декември на стадион „Христо Ботев“ в рамките на инициативата Детска Коледа. Събитието ще започне в 13:00 часа на Коледния базар „Колежа“.

По време на празника малчуганите ще имат възможност да изиграят шахматни партии с Виктория Радева и да се запознаят отблизо със забележителната пловдивчанка, която е многократна републиканска шампионка и европейска шампионка по шахмат.

Децата ще могат да задават въпроси, свързани с развитието на уменията им над шахматната дъска, както и да получат ценни съвети от една от най-успешните български шахматистки.

Детската Коледа ще стартира още в 12:00 часа, като от ПФК Ботев Пловдив и Клуба на привържениците на Ботев Пловдив са подготвили игри и награди за всички присъстващи деца.

Събитието ще се проведе в дома на „жълто-черните“ и е част от празничните инициативи, насочени към децата и техните семейства.