      петък, 19.12.25
          Бойко Борисов: Побеждавали сме и с машини, и с хартия (ВИДЕО)

          „Имаме политики, свършена работа и 11 месеца, в които постигнахме много“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в обръщение във Facebook.

          Той коментира, че при всеки наближаващ вот отново се повдига темата за изборните правила, машинното и хартиеното гласуване, както и за евентуални измами.

          „Дойдат ли избори се заговаря веднага за Избирателен кодекс, за машини и за измами. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартии. Каквото и да решат – за нас е все едно.“

          По думите му правителството има ясно отчетими резултати, сред които влизането на България в еврозоната и Шенген, по-високата събираемост и получаването на над 4 млрд. лева по Плана за възстановяване.

          „Това е нашата политика и аз съм убеден, че ще бъдем първа политическа сила на следващи избори“, допълни Борисов.

          Лидерът на ГЕРБ подчертава, че постигнатите резултати през последните месеци са основата, върху която партията ще търси доверието на избирателите.

