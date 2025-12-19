Бойко Борисов: Побеждавали сме и с машини, и с хартия (ВИДЕО)

„Имаме политики, свършена работа и 11 месеца, в които постигнахме много“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в обръщение във Facebook.
Той коментира, че при всеки наближаващ вот отново се повдига темата за изборните правила, машинното и хартиеното гласуване, както и за евентуални измами.
По думите му правителството има ясно отчетими резултати, сред които влизането на България в еврозоната и Шенген, по-високата събираемост и получаването на над 4 млрд. лева по Плана за възстановяване.
Изречение за социалните мрежи:
Лидерът на ГЕРБ подчертава, че постигнатите резултати през последните месеци са основата, върху която партията ще търси доверието на избирателите.
Кого побеждават,мафията побеждава народа,с машинации и с хартиени купюри,ограбени от същия този народ.Големи хвалби,голямо тържествуване на властелините чрез фасадната демокрация,какво безсрамие да се репчат как са тъпкали и искат пак да тъпчат народа.