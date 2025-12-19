НА ЖИВО
          Божидар Божанов: Протестите прерастват в устойчива гражданска съпротива срещу модела

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Протестната вълна в страната не стихва, а претърпява еволюция в по-устойчива форма на гражданско недоволство. Тази теза изрази в ефира на предаването „Панорама“ Божидар Божанов, председател на „Да, България“, представител на „Демократична България“ и депутат от парламентарната група на ПП-ДБ.

          Божанов бе категоричен относно ролята на уличното недоволство в демократичния процес. „Протестът е системният инструмент на гражданите да се противопоставят на безобразията. Няма голямо значение дали са 150 000, 100 000 или няколкостотин души – гражданската енергия е налице и вече се превръща в съпротива“, подчерта народният представител.

          Акцент в разговора бяха поставените искания за отнемане на охраната и кабинета на Делян Пеевски. Според Божанов тези действия не бива да се разглеждат като маловажни, тъй като носят сериозен знаков заряд. Той поясни, че крайната цел на тези действия не е персонална атака, а по-дълбока промяна.

          „Голямата цел е демонтирането на модела и премахване на завладяването на държавата. Охраната и кабинетът са символи на властта и тяхното отстъпление е символно много важно“, заяви депутатът и допълни: „Отстъплението от тях също е важно, защото то освобождава хората по-надолу по веригата да мислят малко по-свободно“.

          Божанов коментира и обвиненията, че политическите формации се опитват да овладеят протеста. Той отхвърли тезата, че партиите „водят площада“, като уточни разпределението на ролите в процеса: „Организацията е наша, но посланията идват от хората“.

          По отношение на политическата ситуация и предстоящите избори, председателят на „Да, България“ коментира темата за възможните коалиционни формати. Той подчерта, че от обединението не бягат от важните въпроси, но основният фокус остава върху получаването на силен мандат от гласоподавателите.

          „Призоваваме гражданите да ни дадат такова мнозинство, че да не се налага да правим компромиси“, апелира Божанов.

          В заключение той обърна внимание и на изборния процес, като изрази твърда позиция относно технологията на вота. Според него промените в изборните правила са наложителни за гарантиране на честността на вота. „Най-чистите избори в България бяха при изцяло машинно гласуване“, заключи Божидар Божанов.

