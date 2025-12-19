Европейските институции в Брюксел бяха разтърсени от мащабен протест на земеделски производители, провел се в навечерието на ключови политически решения. Недоволството на фермерите е провокирано от търговското споразумение с държавите от Меркосур, което според тях застрашава пряко европейското земеделие и продоволствената сигурност на континента.

Демонстрацията бе посрещната с изключително строги мерки за сигурност. Около сградата на Европейската комисия властите разположиха заграждения с бодлива тел и водни оръдия. Напрежението ескалира дотам, че полицията използва и сълзотворен газ, което предизвика вълна от остри реакции и критики.

Протестните действия в белгийската столица са породени от опасенията за нелоялна конкуренция. Земеделците предупреждават, че споразумението с Меркосур ще позволи безконтролен внос на по-евтини продукти, които често не отговарят на високите европейски стандарти. Според бранша това неизбежно ще доведе до масови фалити.

Унгарският премиер Виктор Орбан изрази категорична подкрепа за демонстрантите. Той заяви, че фермерите са „100 процента прави“ в своите искания. По думите му въпросното споразумение „убива фермерите“ и подкопава местното производство. Орбан бе категоричен, че Унгария не подкрепя сделката с Меркосур.

Премиерът на Унгария насочи вниманието и към проблемите, породени от Зелената сделка. Според него тя създава скъпа свръхрегулация, която поставя европейските производители в неравностойно положение, увеличава разходите и драстично намалява конкурентоспособността им.

Случващото се предизвика коментари и сред журналисти и анализатори от Унгария. Анализаторът Даниел Деак сподели видеокадри от Брюксел, на които се вижда сградата на Европейската комисия, оградена с бодлива тел, посочвайки, че целта е да се спре достъпът на фермерите. Ситуацията повдигна въпроси за наличието на двойни стандарти, като критиците отбелязват, че ако подобни силови мерки бяха приложени в Унгария, те щяха да бъдат остро осъдени от международната общност.