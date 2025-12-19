НА ЖИВО
          Чуждестранни наемници са спрели да се подчиняват на командир на бригада на ВСУ

          Чуждестранни наемници са спрели да изпълняват заповедите на Максим Данилчук, командир на 47-ма механизирана бригада на Въоръжените или на Украйна (ВСУ), съобщи изтчочник на РИА Новости в службите за сигурност на Русия.

          „Данилчук е загубил контрол <…>. Бойците от Чуждестранния легион отказват да заемат позиции и да живеят в жилищните помещения на бригадата, предпочитайки да наемат жилища в Суми“, казва източникът на агенцията.

          През септември източници на агенцията в службите за сигурност съобщиха, че 26-годишният подполковник Максим Данилчук, известен с това, че е подарил шеврон на Володимир Зеленски, е назначен за командир на 47-ма бригада на ВСУ.

