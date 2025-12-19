НА ЖИВО
          ЦСКА: Любо Пенев премина първия курс по имунотерапия

          "Лечението е процес, който изисква време, постоянство и значителни средства, поради което Фондация ЦСКА отново призовава всички, които имат възможност, да се включат в кампанията" - уточниха от ръководството на "червените"

          Снимка: БГНЕС
          Фондация ЦСКА продължава активната си кампания в подкрепа на легендарния нападател Любослав Пенев, който се бори с тежко заболяване в Германия. Любо вече премина първия курс по имунотерапия като половината от необходимата сума за процедурата (25 302,49 лв.) бе преведена от средствата, които се набират в дарителската кампания на нашата фондация.

          Към днешна дата (19 декември) общо 612 дарители са откликнали на призива на Фондация ЦСКА за оказване на помощ за лечението на Любослав Пенев, а след направения превод наличната сума в дарителската сметка е 57 517,17 лв. Фондация ЦСКА също се включи с дарение в размер на 30 000 лв., които ще бъдат използвани изцяло за текущите и предстоящи разходи, свързани с лечението на Любослав Пенев.

          Лечението е процес, който изисква време, постоянство и значителни средства, поради което Фондация ЦСКА отново призовава всички, които имат възможност, да се включат в кампанията. 

