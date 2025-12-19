През последните 24 часа руската армия е напреднала към град Гуляйполе, в източната част на Запорожка област, според украинския информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти.

Съоснователят и анализатор на DeepState Роман Погорели отбеляза в YouTube канала на проекта разширяване на червената зона в източните, североизточните и югоизточните покрайнини на града.

Наблюдателят отбелязва, че ситуацията в този участък от фронта не е успяла да се стабилизира, отчасти защото войници от 102-ра бригада продължават да изоставят позициите си. Погорели смята, че проблемът е предимно в командната структура на бригадата. Той също така подчертава, че манипулациите, по-специално разговорите за „заградителни отряди“, трябва да се избягват.

Погорели отбелязва, че Гуляйполе е неактивен район от дълго време. Дори с настоящото засилване на военните действия, ситуацията там е по-малко сложна в сравнение например с Покровск, Мирноград, Лиман или Северск. Някои командири обаче манипулират информацията, предавайки я на роднини, които не са запознати със ситуацията, и я преувеличават, потенциално подхранвайки руската пропаганда.