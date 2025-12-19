През последния месец народните представители преминаха през серия от гласувания и връщания на различни варианти за държавен бюджет. Първият проект, определен от председателя на бюджетната комисия Делян Добрев като „най-неуспешния“, е отразявал амбицията на коалицията за значително повишаване на доходите и мащабна инвестиционна програма. Тези намерения обаче са надхвърляли възможностите на данъчната система.

В ефира на предаването „Панорама“ по БНТ депутатът от ГЕРБ обясни, че след остойностяване на партийните желания от Министерството на финансите, е станало ясно, че за запазване на 3% дефицит се налага вдигане на налозите. „Счете се, че най-безболезнено ще е вдигането на данък „Дивидент” и осигуровките. За осигуровките е предложение на Международния валутен фонд от много дълго време“, поясни Добрев.

Вторият вариант на бюджета не е предвиждал увеличение на данъчната тежест, но е бил за сметка на свита капиталова програма с по-малко инвестиции, като същевременно е запазвал щедрата политика по отношение на социалните разходи и доходите. Добрев изрази недоумение защо в един и същи ден в дневния ред са фигурирали както „удължителен закон“, така и „Закон за държавния бюджет за 2026 г.“.

„Ние бяхме готови да приемем втория вариант на бюджета, в който нямаше увеличение на данъците, но в същото време имаше значително увеличение на доходите“, коментира той. По думите му, при сравнение между удължителния закон, който позволява харчене на 1/12 от средствата всеки месец, и последния бюджетен вариант, разликата е осезаема – в отхвърления проект е било заложено увеличение на доходите с 10% до 15%.

Според председателя на бюджетната комисия, приетият текст за индексиране на заплатите с инфлацията е проблематичен. „Това противоречи не само на Закона за публичните финанси, но и на предния текст. В случая има двусмислие и този текст не може да бъде приложен“, категоричен бе той.

Добрев подчерта, че липсата на правителство и парламентарно мнозинство е основната пречка пред приемането на редовна финансова рамка. Относно рисковете за еврозоната, той увери: „Няма рискове, ние имаме удължителен бюджет. Единствената лоша новина е за хората, които няма да получат увеличение на заплатите между 10-15%, вероятно ще получат 3,5%, колкото е хармонизираният индекс на инфлацията“.

Депутатът отправи критика към ПП-ДБ за текстове, които според него противоречат на финансовото законодателство и биха паднали в Конституционния съд. В заключение Добрев обобщи политическата отговорност за ситуацията: „Всички имаме вина – те, че искаха много, а ние, че не казахме – не“.