      петък, 19.12.25
          Политика

          Делян Пеевски влезе в ролята на гид за младежи в „Музея на Сглобката" в парламента

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Лидерът на Движението за права и свободи (ДПС) и председател на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски беше домакин на посетителска група от млади хора в сградата на Народното събрание. Основна спирка на обиколката беше така нареченият „Музей на Сглобката“. Пеевски лично разведе младежите из експозицията, като им показа ключовите елементи от нея. Освен че представи изложбата, той използва възможността да разговаря с младите посетители за същността на политическата дейност. Лидерът на ДПС им разясни кои са основните принципи, които трябва да бъдат водещи за политиците при вземането на решения и управлението на страната.

