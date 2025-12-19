НА ЖИВО
          Девет месеца затвор за Уиз Калифа след инцидент на фестивал в Румъния

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Американският рапър Уиз Калифа беше осъден на девет месеца лишаване от свобода в Румъния за притежание на наркотици, съобщават местни медии. Апелативният съд в Констанца отмени решението на първа инстанция, с което изпълнителят, чието истинско име е Камерън Джибрил Томас, беше санкциониран единствено с глоба от 3000 леи (около 1200 лева).

          Музикантът беше задържан от румънската полиция през лятото на миналата година, след като запали джойнт на сцената по време на фестивала „Beach, Please“ в черноморския курорт Костинещ. По случая прокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) не наложиха допълнителни мерки срещу него.

          Според полицията Уиз Калифа „е притежавал над 18 грама канабис (рисков наркотик) и е консумирал на сцената друго количество, под формата на ръчно изработена цигара“. По румънското законодателство неразрешеното отглеждане, производство, изработване, придобиване или притежание на наркотици за лична употреба се наказва с лишаване от свобода от три месеца до две години или с глоба.

          След инцидента в Костинещ рапърът публикува съобщение, в което заяви, че не е имал намерение да прояви неуважение към румънските власти. Той обеща да се върне отново да изнесе концерт в страната, но „без голям джойнт следващия път“.

          Уиз Калифа е автор на редица успешни албуми и сингли, номиниран е за наградите „Грами“ и има участия в телевизионни сериали и филми, включително в комедия със Снуп Дог.

