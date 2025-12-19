Домашният арест на директора на Пето РУ под протест на прокуратурата

Окръжната прокуратура в Ловеч протестира мярката за неотклонение „домашен арест“, наложена на директора на столичното Пето районно управление Пламен Максимов, обвинен в участие в организирана престъпна група с още шестима души.

На първа инстанция държавното обвинение поиска спрямо Максимов да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Съдът обаче прие, че не е налице обосновано предположение той да е автор на престъплението, поради което определи мярка „домашен арест“.

Протестът на прокуратурата ще бъде разгледан от Апелативния съд във Велико Търново на 23 декември 2025 г. от 10:30 часа.

На 16 и 17 декември Окръжният съд в Ловеч наложи мярка „задържане под стража“ на трима от общо петима задържани по делото, двама от които са полицаи.

Според държавното обвинение ръководители на организираната престъпна група са Росен Кръстев – Стъкларя и Емил Милушев. Групата е действала в периода 2023–2025 г. с цел извършване на различни престъпления на територията на страната.

Спрямо Кръстев и Милушев са повдигнати обвинения за ръководене на организирана престъпна група с участието на още пет лица, като и за двамата е определена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Освен това Милушев е обвинен и в съучастие за палеж на сграда в ловешко село.

На Юлиян Бързашки е наложен постоянен арест по обвинения за участие в организирана престъпна група с още шестима души и за палеж на търговски обект в ловешко село.

Калоян Натов е обвинен в участие в организирана престъпна група с още шестима души, както и в разпространение на наркотици. Съдът му наложи мярка „домашен арест“, след като не са установени доказателства по първото обвинение.

От общо петима обвиняеми по делото трима са с мярка за неотклонение „задържане под стража“.